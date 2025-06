SPORT - Dal 15 al 21 giugno 2025 al Palaboschetto e Palapalestre Ferrara pronta a ospitare "SU-DS Futsal and Basketball European Championships"

Ormai ci siamo: Ferrara si prepara ad accogliere un evento sportivo internazionale: i SU-DS Futsal and Basketball European Championships ossia i Campionati Europei di calcio a 5 e basket riservati ad atleti con sindrome di Down, in programma da domenica 15 (ore 10.00 ritrovo in piazza Castello). Il campionato si chiuderà sabato 21 giugno 2025. La stampa è invitata alla cerimonia di apertura.

Un evento che ha il pieno e convinto supporto dell'Assessorato allo Sport che aveva lanciato l'evento già maggio scorso.

"Eventi di questo genere, che coniugano lo sport all'inclusione forniscono un valore aggiunto fortissimo. Lo sport è questo: soddisfazioni e divertimento, un'occasione per andare oltre le barriere ed ancora socialità , inclusione dialogo. Ringrazio Format che in questa occasione porta a Ferrara squadre provenienti da tantissimi Paesi, un lavoro straordinario di organizzazione, che sicuramente ci riempie di soddisfazione come Amministrazione comunale" ricorda l'assessore allo Sport Francesco Carità.

Otto le nazioni partecipanti che raggiungeranno la città estense per questa settimana di sport e inclusione: Argentina, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Portogallo, Turchia e Stati Uniti.

A testimoniare l'impegno della città nell'accoglienza degli atleti e delle delegazioni è Stefano Di Brindisi, Presidente del Comitato Organizzatore:"La nostra città è pronta ad accogliere gli atleti, le delegazioni, gli accompagnatori che parteciperanno alle finali del Campionato Europeo Open di Calcio a 5 Futsal e Basket. Abbiamo maturato una notevole esperienza nella gestione di manifestazioni legate al mondo sportivo della disabilità arte nostra: e da parte nostra, i impegniamo, a far sì che questo sodalizio sportivo lasci a tutte le delegazioni un piacevole ricordo. Per noi questo evento rappresenta il modo più giusto e coinvolgente sport e convivialità condividendo gli stessi valori"

L'edizione 2025 dei Campionati Europei potrà contare anche sulla collaborazione di Confcommercio e della Federazione Sport Confcommercio Ferrara, che sostengono il valore dell'evento.

"Sosteniamo con entusiasmo questa iniziativa in cui il valore sociale e sportivo è davvero significativo. La Confcommercio crede nel significativo inclusivo che si realizza pienamente attraverso la pratica sportiva": conclude il segretario della Federazione Sport Confcommercio Ferrara, Massimo Ravaioli.

L'iniziativa è promossa da SUDS - Union for athletes with Down Syndrom, con l'organizzazione di FISDIR - Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, ASD Format Ferrara e Sport Consulting, e si svolge con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Emilia-Romagna, del progetto Sport Valley, del Comune di Ferrara e di Unife.

Le partite si terranno presso due strutture sportive cittadine:

Palaboschetto (calcio a 5) - Via De Marchi, 4

Palapalestre "Padre John Caneparo" (basket) - Viale F. Tumiati, 5

Il programma (negli allegati in pdf) della settimana alternerà allenamenti, gare, cerimonie e attività, con l'obbiettivo di favorire non solo la competizione sportiva, ma anche il dialogo, il confronto e il riconoscimento di ogni atleta.



