LAVORO - Giovedì 19 giugno 2025 alle 18.30 in Sala Estense (piazza Municipio) "Women in Charge" on tour parte da Ferrara. L'assessore Travagli: "Una giornata di confronto con due appuntamenti dedicati al ruolo delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro"

Ferrara, 13 giugno 2025 - Il Women in Charge on Tour 2025 parte da Ferrara il 19 giugno alle 18.30 alla Sala Estense con un incontro dal titolo "Lavoro e previdenza come leva per l'indipendenza finanziaria per la parità di genere" per confrontarsi sull'importanza delle tematiche del lavoro e della previdenza in un contesto di uguaglianza, indicando sia le difficoltà da superare che le soluzioni per costruire un futuro più inclusivo.

Questo progetto si inserisce all'interno del progetto "Obiettivo Occupazione", lanciato alla fiera del lavoro WOW Work on Work dall'assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità.

"Accolgo con grande piacere questa prima tappa del Tour e ringrazio i promotori degli Stati Generali del Mondo del Lavoro per l'importante occasione di network che mette al centro del dibattito un concreto confronto tra politiche del lavoro e politiche di parità" dichiara l'assessore alle politiche del lavoro e pari opportunità Angela Travagli. "La promozione dell'autonomia economica delle donne è una priorità non solo in termini di diritti o giustizia sociale, ma anche come leva strategica per lo sviluppo di politiche pubbliche di valore e lungimiranti. Le nostre linee programmatiche mirano a rafforzare l'occupazione femminile attraverso percorsi formativi, sostegno all'imprenditoria e all'educazione finanziaria, conciliazione dei tempi vita e lavoro e contrasto alle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro".

Attraverso le testimonianze dirette delle ospiti e momenti di networking, l'iniziativa intende fornire strumenti concreti e strategie efficaci per sostenere il percorso di indipendenza economica delle donne. Verranno affrontati temi chiave come la formazione professionale, l'indipendenza finanziaria femminile, l'empowerment imprenditoriale, la previdenza e il talento giovanile.

Tra gli ospiti nazionali della serata si segnalano la giornalista RAI Donatella Scipioni, l'assessore Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello.

"Inoltre, - continua l'assessore Travagli - abbiamo organizzato un ulteriore momento di confronto alle 9.30 al Laboratorio Aperto (ex Teatro Verdi) dedicato ad esplorare il valore del talento come motore di nuove e pari opportunità nel mondo del lavoro; per riflettere, ispirare e costruire un nuovo modo di fare impresa e creare occupazione di qualità per un futuro più equo e sostenibile. Particolare attenzione verrà rivolta all'innovazione, alla creatività, alla parità di genere e alle nuove forme di impresa, in un mercato del lavoro che evolve e in cui è necessario sapersi esprimere ed adeguare. Ringrazio quindi Marco Antonio Rizzo, co-founder di Laboratorio Aperto, e Carlo Barberis, founder degli Stati Generali del Mondo del Lavoro, per il loro supporto".

Tra gli interventi della mattina per l'incontro "Imprenditoria alla Pari. Dove il talento prende forma", talk promosso dall'assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità e inserito nel Progetto "Ferrara: Obiettivo Occupazione", che si terrà giovedì 19 giugno all'Open Lab ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 10), saranno presenti esperti e talenti del territorio. Tra i relatori: Rebecca Bottoni, creative executive producer Ferrara Buskers Festival, l'inventor, mago e content creator Hyde e Roberto Lucchi, artigiano e modista proprietario dell'atelier Hats & Art. E ancora: Elisa Guidarelli, Francesca Casalino, Cristiana Scalambra, Sara Cirone, Filippo Castagnetti, Tamara Zappaterra, Letizia Penolazzi. Modera Federico Di Bisceglie de Il Resto del Carlino. L'evento, gratuito e aperto a tutti, è dedicato ad esplorare il valore del talento come motore di nuove e pari opportunità nel mondo del lavoro; per riflettere, ispirare e costruire un nuovo modo di fare impresa e creare occupazione di qualità per un futuro più equo e sostenibile, con un focus speciale su imprenditoria, creatività, talento, materie STEM (discipline scientifico-tecnologiche che riguardano la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica) e tutela della proprietà intellettuale.

"Siamo molto orgogliosi di ospitare questo talk nella nostra sede, uno spazio nato per coltivare creatività, innovazione e inclusione nel nostro territorio" dichiara Marco Antonio Rizzo. "Questo evento rappresenta un'occasione preziosa per riflettere su come il talento possa essere valorizzato in modo equo, sostenibile e inclusivo, perché crediamo fortemente che l'imprenditoria debba essere una leva di crescita sociale oltre che economica".

Il talk ha il sostegno del Women in Charge on Tour: "Si tratta di una iniziativa che condivide pienamente i nostri valori e il nostro impegno per la promozione dell'indipendenza economica femminile. Essere presenti in questo percorso significa rafforzare alleanze concrete tra donne, territori e opportunità, dando voce e spazio a chi ogni giorno sceglie di trasformare il lavoro in indipendenza economica", conclude Pier Carlo Barberis.

L'ingresso agli eventi è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti.

