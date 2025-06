VIABILITA' - Provvedimenti in vigore martedì 17 giugno 2025 a Ferrara Mille Miglia 2025 a Ferrara: le modifiche al traffico per il passaggio delle auto storiche in città

E' prevista nel tardo pomeriggio e serata di martedì 17 giugno 2025 la tappa a Ferrara delle manifestazioni automobilistiche "Ferrari Tribute to Mille Miglia e Mille Miglia Ferrara 2025 - Memorial Cesare Borsetti" lungo il percorso:

ingresso nel territorio comunale di Ferrara da via Padova (località Pontelagoscuro), Via Maragno, Via Bentivoglio, Via F.lli Rosselli, Via Canapa, Via Porta Catena, Viale Po, Viale Cavour, Largo Castello, Piazza Castello, Piazza Savonarola, Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste (sosta intorno alle 19 in piazza Castello e vie adiacenti - ogni equipaggio ha 45' di sosta tecnica), Corso Martiri della Libertà, Corso Giovecca, Piazzale Medaglie D'Oro, Via Caldirolo, Ponte Caldirolo, Via Comacchio , Via Ravenna, via Wagner, via G.Fabbri, via Chiesa, via Bologna SS 64.

Per consentire il passaggio delle auto partecipanti sono previsti in città alcuni provvedimenti di modifica della viabilità.

Queste le principali misure previste il 17 GIUGNO 2025 a Ferrara:

- Controviale Cavour tratto da Spadari a largo Castello, Largo Castello, Piazza Castello, Piazza Repubblica, Piazza Savonarola con sospensione delle aree riservate, Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste: istituzione di divieto di fermata dalle ore 00,00 del giorno 17 giugno 2025 alle ore 07,00 del 18 giugno 2025;

- Controviale Cavour tratto da Spadari a largo Castello, Largo Castello, Piazza Castello, Piazza Repubblica, Piazza Savonarola con sospensione delle aree riservate, Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste: Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli della manifestazione, dalle ore 15.30 alle ore 24.00 e comunque sino al transito dell'ultimo veicolo della manifestazione per consentire anche le operazioni di allestimento delle strutture;

Viale Cavour, semicarreggiata lato giardini (tratto da Via Spadari a Largo Castello), Largo Castello (tratto da Corso Giovecca a V.le Cavour), Corso Giovecca semicarreggiata lato cc. nn. pari (tratto da Corso Martiri della Libertà a Via Palestro): Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli della manifestazione, dalle ore 15.30 alle ore 24.00 e comunque sino al transito dell'ultimo veicolo della manifestazione.

>> Viene consentita la circolazione sull'asse corso Giovecca - viale Cavour (fino all'intersezione con via Spadari) nella sola direzione della stazione ferroviaria.

DALLE ORE 15,30 DEL 17 GIUGNO 2025 A TERMINE MANIFESTAZIONE SONO IN VIGORE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

Ercole I d'Este intersezione L.go Castello: istituzione di obbligo di svolta a destra

Viale Cavour all'intersezione con Via Spadari: Istituzione di direzione obbligatoria a destra per chi proviene dal Corso Isonzo sono ammessi i taxi.

Via Spadari all'intersezione con Viale Cavour: Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.

Via Cittadella intersezione con Viale Cavour: istituzione di direzione consentita dritto e a destra

Via Ariosto intersezione viale Cavour: Istituzione di direzioni consentite diritto e a destra.

Via Armari all'intersezione con Viale Cavour: Istituzione di direzioni consentite diritto e a destra.

Via dei Teatini all'intersezione con Corso Giovecca: Istituzione di direzione consentita a sinistra.

Via Ugo Bassi intersezione Corso Giovecca: Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.

Via Frescobaldi all'intersezione con Corso Giovecca: Istituzione di direzione obbligatoria a destra.

Via Terranuova all'intersezione con Corso Giovecca: Istituzione di direzioni consentite diritto e sinistra

Via Mortara intersezione Corso Giovecca: istituzione di direzione obbligatoria a destra.

TRASPORTO PUBBLICO

Corso Ercole I d'Este tratto tra Largo Castello e via Padiglioni: Istituzione di area riservata ai TAXI dalle ore 00,00 del 17 giugno 2025 a termine manifestazione

In ottemperanza al presente provvedimento, le aziende di trasporto pubblico locale Tper e F.E.R. adotteranno tutte le deviazioni o sospensioni alle linee di trasporto che riterranno più opportune, dandone tempestiva comunicazione all'utenza.

In allegato l'ordinanza di viabilità completa

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: