"Ferrara Summer Festival 2025", le regole per le vendite e per il consumo di bevande in centro storico

In occasione della manifestazione "Ferrara Summer Festival 2025" in programma in diverse serate dal 17 giugno al 12 luglio 2025, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha emesso un'ordinanza che prevede il DIVIETO di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in recipienti di vetro, metallo o altro materiale rigido per "i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione (compresi i circoli), degli esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area pubblica".

Viene ordinato, inoltre, il DIVIETO di detenzione e consumo sulla pubblica via, su tutta l'area indicata di seguito, di qualsiasi bevanda contenuta in recipienti metallici, di vetro o di altro materiale rigido, al di fuori delle pertinenze dei locali.

Il divieto è valido:

- nella giornata di martedì 17 giugno 2025, dalle 8:00 alle 3:00 del giorno successivo;

- nelle altre serate in cui sono previste le esibizioni del Ferrara Summer Festival, dalle 17:00 fino alle 03:00 del giorno successivo.

Il presente divieto vale per le attività di cui sopra situate nell'area di Pubblico Spettacolo, sul seguente perimetro e all'interno dello stesso: corso Porta Mare angolo via Mortara, corso Biagio Rossetti angolo via Ariosto, viale Cavour angolo via Ariosto, corso Giovecca angolo via Mortara.

