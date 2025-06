BIBLIOTECA BASSANI - Lunedì 23 giugno 2025 alle 21:00 in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "I riti della notte di San Giovanni": una serata tra musica, narrazioni, erbe e fiori

La biblioteca comunale Bassani dedica una serata speciale alla Notte di San Giovanni, lunedì 23 giugno 2025 alle 21:00, per rivivere, come ormai consuetudine, usanze, credenze e tradizioni che, nel tempo, tanti hanno dimenticato.

L'appuntamento, in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara), è a partecipazione gratuita, con prenotazione consigliata, telefonando allo 0532797414; oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori:

La notte tra il 23 e il 24 giugno è da sempre considerata una notte magica: è il momento in cui il rito pagano del solstizio d'estate del 21 giugno si fonde e si integra con la cultura cristiana che celebra la nascita di San Giovanni Battista.

Verso il tramonto prepareremo insieme la tradizionale acqua di San Giovanni, sotto la guida di Laura Mastellari, fiorista, che porterà con sé le erbe officinali raccolte per l'occasione e ci introdurrà ai loro significati simbolici e rituali.

Mentre le erbe macereranno compiremo un emozionante viaggio tra storia, cultura e memoria popolare condotti dalla scrittrice Mirella Bonora che ci offrirà uno sguardo originale e documentato sulla figura e il culto di San Giovanni Battista nel territorio ferrarese.

Le musiche del violino di Alessandro Catania accompagneranno questo viaggio tra passato e presente, in una serata che celebra il potere evocativo della memoria e della ritualità.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

