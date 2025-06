CONSIGLIO COMUNALE - Lunedì 23 giugno e martedì 24 giugno 2025 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 23 giugno e martedì 24 giugno 2025 alle 15:00, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Soffritti.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente e quattro interrogazioni a risposta immediata, per proseguire con l'esame di undici delibere, due mozioni e sei ordini del giorno dei gruppi consiliari.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

- Lettura e approvazione del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 26 maggio 2025 (Pdlc 82/2025).

Interrogazioni a risposta immediata (art. 100 c. 2 del Regolamento C.C.)

- Cons. L. Fiorentini (gruppo Civica Anselmo) - parcheggi straordinari Summer Festival (PG 110335/25, Istr. CC 90/2025) - Risponde ass. M. Fornasini

- Cons. M. Marchi (gruppo M5S) - QT sul rinnovo della gestione dei servizi educativi 0-6 anni e dell'integrazione scolastica (PG 111153/25, Istr. CC 91/2025) - Risponde ass. C. Scaramagli

- Cons. A. Zonari (gruppo La Comune) - QT sullo stato dell'iter per la definizione del nuovo affidamento della gestione dei rifiuti (Istr. CC 92/2025) - Risponde vicesindaco Balboni (PG 111400/25; Pdlc 92-2025);

- Cons. D. Nanni (gruppo PD) - QT sulle azioni che il Comune di Ferrara vorrà intraprendere per tutelare lo storico marchio della S.P.A.L. (PG 112629/25, Istr. CC 93/2025) - Risponde ass. F. Carità.

Deliberazioni



1) L'assessore alla Cultura Marco Gulinelli illustrerà la proposta di Rinnovo dal 1.o luglio 2025 all'11 gennaio 2026 della convenzione con la Provincia per il trasferimento al Comune di Ferrara della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali - espositivi e funzionali alla gestione, agli stessi patti e condizioni (Istr. CC 68/2025).

2) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la proposta di Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 267/2000, per complessivi € 1.637,94 (Istr. CC 79/2025).

3) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la proposta di Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara, della delibera di Giunta Comunale n. 213-2025 del 20/5/2025, avente ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025-2027 - modifiche al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2024. Iscrizione del fondo relativo al contributo alla Finanza Pubblica di cui al D.M. 4/3/2025 (Istr. CC 80/2025).

4) Il vicesindaco e assessore a Opere pubbliche, Infrastrutture e Ambiente Alessandro Balboni illustrerà la proposta di Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva ai sensi della legge n. 147/2013 - anno 2025 (Istr. CC 86/2025).

5) L'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti illustrerà la proposta di Approvazione della convenzione per l'affidamento all'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e delle relative funzioni e compiti di spettanza comunale (Istr. CC 84/2025).

6) L'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti illustrerà la proposta diApprovazione del contratto di servizio tra il Comune di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ASP Ferrara - Centro Servizi alla Persona e Azienda USL di Ferrara, per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari per il periodo 01/07/2025 - 31/12/2027 (Istr. CC 89/2025).

7) L'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti illustrerà la proposta di Proroga al 31/12/2025 della convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale - Terre Estensi (Istr. CC 96/2025).

8) L'assessore alle Pari opportunità Angela Travagli illustrerà la proposta di Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Ferrara e i Comuni di Comacchio e Cento, per la messa a disposizione di due immobili di proprietà degli stessi, adibiti a Casa Rifugio per il progetto provinciale "Uscire dalla violenza" - periodo 01/07/2025 - 31/12/2027 (Istr. CC 77/2025).

9) L'assessore a Urbanistica ed Edilizia Stefano Vita Finzi Zalman illustrerà la proposta di Progetto esecutivo per Palazzo Gulinelli-Contughi, in via Savonarola 38 a Ferrara (lotto 2 - palazzi storici asse via Savonarola). Intervento di restauro, riparazione e miglioramento sismico. Intervento n. 2793 dell'ordinanza n. 13 del 25 giugno 2024 - programma delle OO.PP. e BB.CC. danneggiati dagli eventi sismici del 2012, piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 opere pubbliche, beni culturali ed edilizia scolastica - università. Richiesta di parere in deroga alla normativa urbanistica ed edilizia come previsto dal combinato disposto degli articoli 10 e 20 della LR 15/2013 e SMI (Istr. CC 81/2025).

10) L'assessore a Urbanistica ed Edilizia Stefano Vita Finzi Zalman illustrerà la proposta di Delibera di variante agli strumenti urbanistici con valore ed effetti di "Poc stralcio" per l'apposizione del vincolo espropriativo relativo alla realizzazione della linea di connessione per l'impianto fotovoltaico di potenza 9,734 Mw, localizzato in via Sabbioni nel Comune di Poggio Renatico (Fe) - società proponente AG 28 srl (ex Aiem Green srl) (Istr. CC 54/2025).

11) L'assessore agli Affari legali Francesca Savini illustrerà la proposta di Approvazione del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione "Ferrara" e per l'utilizzo del logo del Comune di Ferrara" (Istr. CC 88/2025).

Ordini del Giorno e Mozioni

- Cons. L. Caprini (gruppo Civica Fabbri) - Mozione per implementare la dotazione di bodycam per gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Ferrara (Istr. CC 62/2025, PG 73285 - 18/04/2025) - Emendamento PD (Segala) PG 99123 e subemendamento Civ Anselmo PG 99144.

- Gruppo Civica Anselmo - Ordine del giorno per una legge regionale e nazionale sul fine vita (Istr. CC 63/2025, PG 73779 - 22/04/2025).

- Cons. C. Magri (gruppo Civica Fabbri) - Ordine del giorno in merito alla regolamentazione del fine vita (Istr. CC 64/2025, PG 74363 - 22/04/2025) - n. 6 emendamenti Cons. Fiorentini PG 76393-76395-76398-76400-76455-76404.

- Cons. L. Fiorentini (gruppo Civica Anselmo) a nome anche del gruppo La Comune di Ferrara - Mozione sul monitoraggio dei Pfas nell'acqua potabile dell'acquedotto comunale e per una legge che vieti in Italia la produzione di questi inquinanti eterni (Istr. CC 66/2025, PG 80862 - 05/05/2025).

- Cons. F. Rendine (gruppo Civica Fabbri) - Ordine del giorno felicitazioni per l'elezione di Sua Santità Papa Leone XIV e auspicio di impegno comune per la pace (Istr. CC 70/2025, PG 85615 - 09/05/2025).

- Gruppi Fratelli d'Italia e Lega (Cons. A. Ferrari - M. Guerzoni - I. Madeo - S. Perelli) - Ordine del giorno di sostegno alle iniziative per la conoscenza e corretta consapevolezza della celiachia, nonché di sensibilizzazione delle attività produttive sul tema (Istr. CC 76/2025, PG 94249 - 20/05/2025).

- Gruppi La Comune e Civica Anselmo (Cons. A. Zonari e L. Fiorentini) - Ordine del giorno per sollecitare l'iter delle discussione nell'Assemblea regionale delle 4 proposte di leggi di iniziativa popolare sui temi ambientali (Istr. CC 83/2025, PG 103799 - 03/06/2025).

- Gruppi consiliari di di minoranza (p.f. Cons. A. Zonari) - Ordine del giorno di condanna delle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele e impegni del Comune di Ferrara per la Palestina (Istr. CC 97/2025, PG 113859 - 17/06/2025).

