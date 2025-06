CONFERENZA STAMPA 1 - Lunedì 23 giugno 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi (residenza municipale) Presentazione della tappa ferrarese di "DIABETABLE"

Lunedì 23 giugno 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi (residenza municipale), avrà luogo una conferenza stampa di presentazione della tappa ferrarese di "DIABETABLE", progetto nazionale per la sensibilizzazione sul diabete mellito di tipo 1, cosiddetto infantile, poiché insorge in età pediatrica e/o scolare, una malattia cronica da cui non si guarisce.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Cristina Coletti, assessore Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara;

- Camilla Ghedini, organizzatrice tappa ferrarese;

- Paola Boldrini, vice presidente Intergruppo parlamentare Diabete, Obesità, - Malattie Croniche non Trasmissibili;

- Marcello Monesi, direttore UOC Diabetologia Territoriale Ausl Ferrara;

- Maria Chiara Zatelli, Dipartimento Scienze Mediche UNIFE;

- Marco Amelio, presidente provinciale Ascom.

Immagini scaricabili: