Ferrara promuove la mobilità sostenibile tra i dipendenti comunali con il progetto "Bike to Work"

Il Comune di Ferrara, grazie a un nuovo bando della Regione Emilia -Romagna, ha riproposto la misura di welfare organizzativo destinata al proprio personale: un incentivo economico fino ad un massimo di 50 euro mensili per chi utilizza la bicicletta nel tragitto casa-lavoro.

Una scelta che unisce sostenibilità ambientale, benessere individuale e valorizzazione delle risorse umane all'interno della pubblica amministrazione.

"Con questo progetto - ha sottolineato l'assessora con delega al Personale Angela Travagli - intendiamo incentivare buone pratiche quotidiane e rafforzare il legame tra qualità del lavoro, salute e attenzione all'ambiente. È anche un modo per riconoscere il valore del personale dell'Ente, coinvolgendolo attivamente in un percorso condiviso di responsabilità e innovazione. Un'iniziativa che conferma la volontà dell'Amministrazione di investire sul capitale umano, promuovendo modelli organizzativi virtuosi e sostenibili.

I numeri dei partecipanti alle passate edizioni confermano la virtuosità dei dipendenti e l'apprezzamento per l'iniziativa di welfare proposta: 212 dipendenti registrati di cui 138 attivi nei vari periodi. Per la presente edizione, a seguito della mail inviata al personale lunedì scorso abbiamo ricevuto circa 100 richieste. Ogni dipendente potrà scaricare l'App gratuita Play&Go e registrare gli spostamenti casa-lavoro con la possibilità di tracciare i chilometri percorsi per poi rendicontarli all'ufficio personale e godere così degli incentivi".

