BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 26 giugno 2025 alle 10:00 laboratorio per ragazzi dai 12 ai 17 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "Clay Up": alla Bassani si impara a modellare l'argilla per creare opere uniche

Sarà tutto dedicato alla modellazione dell'argilla l'ultimo dei tre appuntamenti, giovedì 26 giugno 2025 alle 10, con "Arte Lab", rassegna di laboratori creativi per ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni, alla biblioteca comunale Bassani, in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara).

Nel corso dell'incontro, dal titolo "Clay up!", sotto la guida esperta di Filippo Talmelli, i partecipanti potranno scoprire le tecniche fondamentali per lavorare con l'argilla e dar forma alle proprie idee. Che si vogliano creare piccole sculture, oggetti funzionali o semplici opere d'arte, il laboratorio offrirà l'opportunità di esplorare il mondo della modellazione e di esprimere la propria fantasia, trasformando un semplice blocco di argilla in un'opera unica.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

ARTE LAB è un percorso laboratoriale pensato per offrire a ragazze e ragazzi uno spazio creativo dove esprimersi liberamente attraverso l'arte. L'iniziativa prevede tre appuntamenti, ciascuno dedicato a una diversa tecnica espressiva, con l'obiettivo di stimolare la fantasia, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e promuovere la socializzazione tra pari.

I laboratori saranno condotti da professionisti del settore artistico e da risorse interne alla biblioteca e pensati per essere accessibili, inclusivi e coinvolgenti. I partecipanti potranno sperimentare il ricamo creativo, l'illustrazione fumettistica e la modellazione dell'argilla.

La locandina dell'evento: Clay up

La locandina di tutti gli incontri: Programma totale Arte Lab

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: