SPORT - Ass. Carità: "Il sito www.sport.fe.it e i relativi social segnano un nuovo passo nella comunicazione del lavoro del Servizio e dell'Assessorato allo Sport" Per il Servizio Sport del Comune un nuovo sito web a disposizione di atleti e società del territorio per rimanere sempre aggiornati

Si chiama www.sport.fe.it il nuovo sito istituzionale con cui il Servizio Sport del Comune di Ferrara intende essere ancora più vicino ai cittadini e in particolare alle associazioni e società sportive ferraresi. Assieme ai social collegati (Facebook, Instagram e YouTube), il nuovo spazio web punta infatti a offrire una visione ampia e completa di tutte le attività e gli ambiti in cui il Servizio è impegnato, con informazioni di servizio, news e aggiornamenti su servizi, attività ed eventi, che riguardano tutto il mondo dello sport ferrarese.

I nuovi strumenti di comunicazione on line sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dall'assessore comunale allo Sport Francesco Carità e dalla dirigente del Servizio Cinzia Graps.

"In questo primo anno di mandato come assessore - ha dichiarato Carità - ho voluto dare un impulso particolarmente operativo al Servizio Sport, dove sono presenti grandi potenzialità e tecnici molto competenti che operano continuativamente in stretta collaborazione con le realtà sportive del territorio. Questa sinergia virtuosa permette di realizzare eventi di grande interesse per tutta la città, spesso anche di respiro nazionale e internazionale, con un'attenzione particolare per le attività inclusive. Un lavoro enorme che stiamo portando avanti con determinazione. In questi mesi, inoltre, ho incontrato tanti atleti ferraresi che sono saliti su podi di prestigio, compresi quelli olimpici. A Ferrara abbiamo un patrimonio di titoli in continua evoluzione di cui andare orgogliosi. Tutto questo si aggiunge alla presenza ordinaria e quotidiana del Servizio Sport sul territorio, come interlocutore per le ASD e le società sportive che coordina l'accesso agli impianti, supporta la partecipazione ai bandi pubblici e a tanti altri servizi, promuove le attività fisiche per il benessere dei cittadini. Ritengo - ha continuato Carità - che sia giunto il momento di dare a tutte queste attività, a queste realtà e ai nostri atleti uno spazio dedicato che li valorizzi, una vetrina con una visibilità assoluta, come solo gli strumenti di comunicazione odierni e i social possono dare, e oggi il sito www.sport.fe.it e i relativi social segnano un nuovo passo nella comunicazione del lavoro del Servizio e dell'Assessorato".

Come spiegato da Cinzia Graps, sul sito sono presenti pagine di presentazione delle funzioni ordinarie degli uffici del Servizio Sport di via Bologna 49, compresa la pubblicazione dei bandi, l'accesso all'impiantistica sportiva e le procedure a esso delegate, con tanto di modulistica utile per le diverse richieste. Work in progress per le pagine dedicate alle associazioni e alle strutture sportive, che verranno presentate con una mappa interattiva.

Ampio spazio è riservato a news ed eventi, pagine in continuo aggiornamento che riportano le notizie relative agli appuntamenti cittadini in programma promossi dalle associazioni sportive, oltre che ai risultati e alle sfide dei nostri atleti, spesso ricevuti in Municipio dall'Assessore allo Sport Francesco Carità, al quale è dedicata anche una pagina personale.

Sempre dal sito è possibile anche iscriversi alla mailing list e canale whatsapp per rimanere aggiornati sulle ultime novità.

Per quanto riguarda i social collegati, il Servizio Sport si affaccia a Facebook e Instagram dove saranno presenti tutte le novità e le attività cui l'Assessore partecipa, mentre YouTube racconterà con contenuti video gli eventi sportivi e le iniziative di maggiore rilievo.

I link del profilo Servizio Sport Comune di Ferrara per i social sono:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61577833045556

Instagram: https://www.instagram.com/sport.ferrara/

Youtube: https://www.youtube.com/@SportFerrara

Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6GXzE2phHVLB9XLz2j

