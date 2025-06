POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA - Focus su guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale nell'evento patrocinato dal Comune Sicurezza stradale: la Polizia si aggiorna sui reati del codice della strada

Guida in stato di ebbrezza, omicidio stradale e analisi di un caso reale di fuga con arresto in quasi flagranza: argomenti cruciali per l'attività investigativa degli operatori delle Forze dell'Ordine, soprattutto nel periodo estivo quando si registra un incremento degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Si è svolto oggi presso l'ex refettorio di San Paolo un seminario di alta formazione sulla sicurezza stradale dedicato agli operatori della Polizia Giudiziaria da Strada. L'evento, organizzato da Thin Blue Line Italy con il patrocinio del Comune di Ferrara, ha offerto un approfondimento tecnico su tematiche di grande attualità.

Il seminario è stato tenuto da Mirko Visani, esperto nel settore della formazione delle forze dell'ordine. Presenti anche l'assessore alla Sicurezza Cristina Coletti e Demetrio Perez, segretario di Thin Blue Line Italy.

"Il Comune è felice di aver potuto sostenere con il proprio patrocinio questa importante iniziativa formativa - dichiara l'assessore Coletti -. Sappiamo quanto sia fondamentale la competenza professionale delle Forze dell'Ordine per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire giustizia alle vittime della strada".

Thin Blue Line Italy, associazione che dal 2019 promuove la fratellanza, la solidarietà e la formazione professionale tra gli operatori delle forze dell'ordine, conferma ancora una volta il proprio impegno nel campo della formazione specialistica.

"Questo è il secondo evento che proponiamo a Ferrara. Come associazione nazionale di operatori delle forze dell'ordine, cerchiamo di mantenere una dinamicità formativa attraverso seminari gratuiti e di stimolare gli operatori a proseguire con l'aggiornamento e lo studio di materie in costante evoluzione", spiega Demetrio Perez, segretario di Thin Blue Line.

"Fondamentale è la formazione degli agenti sulle norme stradali, anche alla luce delle nuove modifiche al Codice della Strada - ha spiegato il relatore Mirko Visani -. Le attività di oggi sono state impostate per affrontare nel migliore dei modi tutto ciò che riguarda il mondo dei reati stradali, dalla guida in stato di ebbrezza all'omicidio e alle lesioni stradali, per preparare a tutti gli scenari possibili chi ogni giorno opera sulla strada".

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - l'assessore Coletti con il relatore Mirko Visani e i rappresentanti di Thin Blue Line

Immagini scaricabili: