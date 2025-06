POLITICHE DEL LAVORO - L'ass. Travagli: "Call di selezione al via il 1° luglio 2025 con scadenza 8 settembre 2025" "Follow Start Up", al via le candidature per diventare imprenditori e partecipare a incontri, laboratori e a un viaggio-studio in USA

Candidature aperte per "Follow Start Up", il progetto messo a punto per creare opportunità di lavoro per i giovani e favorire l'innovazione territoriale. La call di selezione è rivolta a giovani che hanno un progetto d'impresa e che potranno proporsi tramite il bando, aperto da martedì 1 luglio all'8 settembre 2025.

"Un progetto - sottolinea l'assessore Angela Travagli - che offre ai neo imprenditori e ai giovani strumenti e supporto per diventare autonomi, creare un'impresa e avere opportunità di lavoro. L'impostazione di questa iniziativa è quella di valorizzare il lavoro stesso come strumento di formazione. Perché credo credo che ci sia necessità di pratica, di stimoli, di coinvolgimento per collegare la formazione con l'economia reale e imprenditoriale. Un approccio che permette di mettersi alla prova, entrando direttamente nel merito lavorativo".

L'iniziativa di supporto alle imprese giovanili è stata elaborata dal Comune di Ferrara in partnership con Open Lab, Camera di Commercio e Comune di Poggio Renatico. Il progetto è stato presentato nell'ambito del Bando Anci "Giovani e Imprese", dove è stato selezionato ottenendo un finanziamento di 150mila euro. Il progetto è creato per mettere le nuove generazioni nelle condizioni di creare start-up, con imprese ideate e composte da giovani che producono posti di lavoro .

L'obiettivo è quello di aiutare i giovani a trasformare le loro idee in imprese concrete, attraverso un percorso strutturato che alternerà momenti formativi, laboratori pratici e opportunità di networking, anche a livello internazionale.

Ambiti tematici di riferimento. I temi principali a cui i team partecipanti si devono ispirare devono rientrare in uno di questi tre ambiti: Agrifood; Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Big Data per imprese e PA; Patrimonio Culturale e Identità Regionale.

Destinatari. Una decina i team che verranno selezionati, composti dalle due alle dieci persone ciascuno. Le squadre avranno l'opportunità di partecipare a un ciclo incontri divulgativi (in programma da metà settembre a fine ottobre 2025); workshop (da inizio novembre a metà dicembre 2025); una visita sul campo alla Silicon Valley, negli Stati Uniti (tra gennaio e febbraio 2026).

Modalità di partecipazione. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate a partire da martedì 1° luglio 2025 ed entro l'8 settembre 2025 (ore 23:59). Alla domanda - da presentate esclusivamente tramite email all'indirizzo followstartup@labaperti.it - dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Dati del referente del team (nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono),

- Pitch deck del progetto (massimo 10 slide),

- Business Model in Canva,

- Abstract dell'idea imprenditoriale (massimo 10 righe).

Criteri di selezione. Le candidature pervenute saranno valutate da una commissione composta da membri designati dai partner di progetto. I principali criteri di selezione includeranno: l'originalità e innovatività dell'idea progettuale; la coerenza della proposta con gli ambiti tematici del bando; le competenze, l'esperienza e la motivazione del team; la fattibilità tecnica ed economica del progetto; e il potenziale impatto del progetto sul territorio ferrarese in termini di sviluppo economico e occupazionale. La graduatoria dei team selezionati sarà pubblicata entro il 15 settembre 2025 sul sito web del progetto.

Il progetto è stato illustrato sulla pagina del quotidiano online Cronacacomune di venerdì 6 giugno 2025, consultabile al link www.cronacacomune.it/notizie/55997/progetto-follow-start-ferrara.html, in occasione della presentazione alla stampa fatta nella sala degli Arazzi della residenza municipale. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Ferrara Angela Travagli; il vicesindaco del Comune di Poggio Renatico Andrea Bergami; il direttore generale del Comune di Ferrara Sandro Mazzatorta; Marco Antonio Rizzo con Gerardo Gervasio per Open Lab; la responsabile Ufficio Progettazione e gestione incentivi, coordinamento progetti internazionali della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Manuela Sarasini.

