EVENTI - Fino a domenica al 20 luglio 2025 al Villa Regina Hotel (via Comacchio 402, Cocomaro di Cona) Lady Burger si rinnova: tante serate di musica dal vivo e due punti di ristoro

Lady Burger Fest torna a Ferrara per la sua undicesima edizione, iniziata venerdì 27 giugno e in programma fino a domenica al 20 luglio 2025 al Villa Regina Hotel (via Comacchio 402, Cocomaro di Cona). Un cartellone che - come sottolinenano gli organizzatori - è predisposto per "regalare nuove emozioni, sapori indimenticabili e serate tutte da vivere, con una veste completamente rinnovata". L'area della festa è stata infatti ripensata per essere più raccolta, più curata e più comoda, con un parcheggio integrato all'interno per rendere l'esperienza più fluida e accessibile per tutti.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Musica, sapori, convivialità: ogni sera un'atmosfera diversa. Il cuore del Lady Burger Fest resta la musica dal vivo, con un calendario di eventi pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio tra stili ed emozioni.

Dopo l'energia travolgente dei Giullari, per la serata inaugurale di venerdì 27 giugno e i ritmi dance di I Love Formentera - Radio 105 di sabato 28 giugno, mercoledì 2 luglio 2025, sul palco arrivano i Dénnon & Jabba Freak Show, con uno spettacolo che unisce intrattenimento e illusionismo.

Giovedì 3 luglio 2025 sarà la volta dei Branco, con un medley di hit italiane e internazionali. Venerdì 4 luglio si celebrano gli U2 con il tributo dei Velvet Dress, mentre sabato 5 saliranno sul palco i Ligabusi, omaggio al grande rocker emiliano.

Mercoledì 9 luglio, spazio al sound di Radio 105 con il DJ set di Mattia Angri. Giovedì 10 sarà una serata speciale con i Queen Vision, tributo ai Queen.

Venerdì 11, l'irriverente Simona Sventura sarà protagonista di uno show drag sorprendente.

Sabato 12 luglio, si torna nei favolosi anni '50 con i Positiva - Rockabilly Gang. Musica dal vivo, atmosfera rétro e un invito speciale: chi lo desidera, può vestirsi a tema per immergersi ancora di più nell'energia di quegli anni.

Domenica 13 luglio, la scena sarà per gli Eutony Pop Rock, con un repertorio musicale dagli anni '90 ai 2000.

Mercoledì 16 si balla con i mitici Joe Di Brutto, in un travolgente revival anni '70 e '80. Giovedì 17 sarà la volta di Luca Martelli, con il suo imperdibile drum show, Ride Gorilla.

Venerdì 18 luglio, energia allo stato puro con Timothy Cavicchini and the Gang. Sabato 19 luglio, sul palco saliranno gli Hot n Pop, con le loro sonorità disco pop.

A chiudere l'edizione 2025, domenica 20 luglio, saranno i Turbomax, con un super tributo agli 883 che promette di far ballare e cantare come non mai. Due nuove aree per brindare insieme

Tra le novità più attese del 2025, due casette in legno arricchiscono l'esperienza food & drink del festival, rendendola ancora più completa e raffinata.

La prima casetta è "Wine and Gin da Ale", uno spazio elegante e conviviale dove ogni sera si potrà gustare una selezione di vini e gin insieme al nostro sommelier Alessandro Fornasari.

Tutti i martedì sarà dedicato a degustazioni esclusive, in collaborazione con A.I.E.S. e Macelleria Moretti, per un viaggio sensoriale tra etichette selezionate e sapori d'eccellenza.

La seconda casetta, è il "Beer Garden", è il luogo perfetto tutto stile bavarese per sorseggiare una birra fresca con gli amici, godersi la musica e assaporare anche piatti della tradizione tedesca, in un'atmosfera rilassata e autentica.

Divertimento assicurato anche per i più piccoli - Il Lady Burger Fest pensa davvero a tutti, anche ai più piccoli!

Per tutta la durata del festival, sarà presente un'area gonfiabili interamente dedicata ai bambini: uno spazio sicuro e divertente dove scatenarsi, socializzare e vivere l'estate in libertà, mentre i genitori si rilassano e si godono la serata.

E tutte le domeniche, l'appuntamento è sul palco con la Baby Dance: musica, balli di gruppo e tanto divertimento per gli ospiti più piccoli.

Tra le novità di quest'anno, anche l'allestimento: l'area del festival sarà arricchita da piante e fiori, per regalare un'atmosfera ancora più accogliente, vivace e... semplicemente green.

Un angolo verde sotto le stelle, reso possibile grazie al nostro sponsor Garden Arcobaleno di via Comacchio.

Dal 27 giugno al 20 luglio, Ferrara ritrova un appuntamento fisso, che ogni anno rinnova la sua magia, restando fedele a ciò che lo rende unico: il calore, l'energia, la voglia di stare insieme.

Immagini scaricabili: