LAVORI PUBBLICI E RIGENERAZIONE URBANA - Via ai lavori in quattro lotti per riqualificare l'area del Centro Slavich Polo della Creatività: consegnato il cantiere alla ditta esecutrice

Il cantiere del Polo della Creatività è stato formalmente consegnato oggi (lunedì 30 giugno 2025), alla presenza del vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alessandro Balboni, alla ditta che si è aggiudicata il bando e nei prossimi giorni i lavori prenderanno il via. I cantieri saranno organizzati in quattro diversi lotti, in modo da ridurre al minimo l'impatto sul quartiere e su chi frequenta quella zona delle mura cittadine, e degli stessi verrà data formale comunicazione ai cittadini di volta in volta.

Con il primo lotto, in avvio a metà luglio, si parte dalla riqualificazione del piazzale interno del Centro Slavich che verrà desigillato in termini di pavimentazione, riqualificato in termini architettonici e paesaggistici e reso sostenibile a livello climatico grazie alla piantumazione di alberi e alla creazione di un giardino della pioggia per la valorizzazione delle acque piovane.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Eredi Fantoni Adriano - Impresa costruzioni stradali, il progettista dell'opera è l'architetto Sergio Fortini che ricopre anche il ruolo di direttore lavori e responsabile della sicurezza. L'importo complessivo del finanziamento è di euro 935.000.

La riqualificazione dell'area e la nascita del Polo della creatività di Ferrara fa parte del progetto Look Up! Atuss Ferrara, che conta complessivamente 10 progettualità di rigenerazione di spazi pubblici- fisicamente attigui tra loro e già ricchi di socialità - al fine di valorizzarne al meglio la vocazione e l'identità più profonda ed ha un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro di cui 8,4 milioni di euro di Fondi Europei PR FESR - FSE+ 2021/27 e circa 4 milioni di euro di investimenti del Comune di Ferrara. L'intera progettazione e lo stato di avanzamento sono consultabili sul sito www.lookup.comune.fe.it.

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - un momento della consegna del cantiere tra il vicesindaco Alessandro Balboni e l'architetto Fortini e la squadra che gestirà i lavori

Immagini scaricabili: