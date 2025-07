INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE – Presentate da Gruppo PD e Gruppo Civica Anselmo in Consiglio comunale Richieste in merito a: "presa in carico di A.G. da parte dei servizi socio-sanitari", Trattamenti Sanitari Obbligatori e stabilizzazione personale educativo

Queste le interpellanze e interrogazioni pervenute agli uffici comunali:

- la consigliera comunale Anna Chiappini (gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il Sindaco di Ferrara e l'assessore competente in merito alla "presa in carico di A.G. da parte dei servizi socio-sanitari";

- il Gruppo Civica Anselmo del Consiglio comunale di Ferrara ha interpellato il Sindaco di Ferrara e l'assessore competente in merito ai "Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO): dati e adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025";

- il Gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara ha interpellato il Sindaco di Ferrara e l'assessore competente in merito alle "modalità e alle tempistiche per la stabilizzazione del personale educativo comunale a copertura dei posti di ruolo vacanti per l'A.S. 2025-2026, in attuazione del D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito in L. 74/2023".

