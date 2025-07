ESPOSIZIONE - Il 5 e 6 luglio 2025 al Notorious Cinemas di via Darsena. Vicesindaco Balboni "evento innovativo e coinvolgente, omaggio al cinema e alla scienza" Ferrara apre le porte ai dinosauri con "Jurassic World - The Exposition", tra reperti preistorici e installazioni interattive

Jurassic World torna nelle sale con un nuovo attesissimo capitolo, e Ferrara risponde all'appello con un evento senza precedenti. Il 5 e 6 luglio 2025 le sale del Notorious Cinemas di via Darsena ospiteranno "Jurassic World - The Exposition", una mostra spettacolare curata da Enrico Fornasari e il suo team.

Tutti i dettagli del progetto, che unisce cultura e spettacolo, sono stati illustrati oggi in conferenza stampa nella residenza municipale dal vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni e dall'ideatore e organizzatore della mostra Enrico Fornasari, con la direttrice del Notorious Cinemas di Ferrara Micol Trinchero.

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato il vicesindaco Balboni - di ospitare a Ferrara un evento così innovativo e coinvolgente. 'Jurassic World - The Exposition' non è solo un omaggio al cinema e alla scienza, ma anche un'opportunità per restituire vita e attenzione al nostro patrimonio culturale, come il Museo di Storia Naturale. È anche un gesto concreto per i nostri giovani, a cui vogliamo offrire strumenti di scoperta e partecipazione che contrastino l'isolamento e favoriscano la curiosità e il benessere".

"Stiamo organizzando questo evento ormai da un anno - ha spiegato Enrico Fornasari - per renderlo il più variegato possibile, pur rimanendo sul tema principale. Sarà allestita una sezione cinematografica per i più cinefili e un'ampia sezione con circa 300 fossili, tra cui pezzi unici nel loro genere, come una delle poche zampe complete di ursus spelaeus in Italia, vertebre di vari sauropodi, frammenti veri di teropodi di grosse dimensioni, dagli spinosauri agli allosauri. Sarà presente anche un percorso dedicato all'era glaciale, quindi anche ai mammut e agli orsi preistorici. L'intero evento sarà dedicato a una divulgazione sia scientifica sia artistica, parteciperanno infatti anche svariati artisti attivi nel settore grafico e della stampa in 3d. Per due giorni vogliamo far rivivere una parte del nostro museo di Storia naturale".

"E' un evento - ha concluso la direttrice del Notorious Cinema Micol Trinchero - che racchiude perfettamente il concetto di "experience": il cinema non è semplicemente un serbatoio di immagini e suoni, ma è un luogo in cui vivere esperienze. Con questa mostra i nostri ospiti, oltre al film, potranno vedere con i propri occhi e toccare con mano quello che è un mondo affascinante. Speriamo che possa essere di grande stimolo anche per i nostri ospiti più piccoli e per le loro famiglie".

"Jurassic World - The Exposition" si propone come un'esperienza immersiva che unisce scienza, cinema e innovazione, portando i visitatori in un viaggio straordinario alla scoperta delle creature più incredibili mai esistite. L'esposizione presenterà rarissimi fossili di grandi dimensioni, repliche di crani e scheletri stampati in 3D, una sezione cinefila interamente dedicata al franchise Universal - direttamente dagli Universal Studios di Orlando, Florida - e una serie di installazioni interattive pensate per ogni età.



L'evento, in collaborazione con Notorious Cinemas sarà attivo dalle 18:30 a mezzanotte, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti speciali: la celebre cosplayer Silvia Santagostino, il progettista green Marco Cesari, e Lorenzo Divus, noto youtuber e divulgatore cinefilo, che inaugurerà il vero protagonista della mostra: l'unico scheletro completo di Spinosaurus aegyptiacus stampato in 3D al mondo.



Non mancheranno attività didattiche a cura dell'APS Didò, che contribuiranno a far rivivere, anche se momentaneamente chiuso per restauri, il Museo di Storia Naturale di Ferrara, con particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi museali e alla lotta alla depressione giovanile, temi centrali dell'iniziativa.



L'ingresso è gratuito per gli spettatori del Notorious Cinemas di Ferrara (via Darsena, 73).

