BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Dal 12 luglio tutti i sabati alle 10:30, fino al 30 agosto 2025, in via Romiti 13 (Ferrara). Partecipazione libera e gratuita per bambini dai 4 ai 10 anni L'"Albero delle storie": anche per l'estate 2025 tanti appuntamenti con le divertenti letture per i più piccoli a Casa Niccolini

Con l'arrivo dell'estate torna l'"Albero delle storie", la rassegna estiva di letture per bambini e bambine, organizzata dalla biblioteca comunale per ragazzi Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).

A partire dal 12 luglio, tutti i sabati di luglio e agosto 2025 (escluso sabato 16 agosto), l'appuntamento per i piccoli ascoltatori dai 4 ai 10 anni (e i loro accompagnatori), sarà alle 10:30.

L'appuntamento per festeggiare insieme il Ferragosto sarà invece anticipato a mercoledì 13 agosto, sempre alle 10:30, con tante storie estive per una mattinata in allegria.

Saranno otto incontri ricchi di storie divertenti, stravaganti e avventurose, da ascoltare in compagnia all'interno delle sale di Casa Niccolini. Protagonista della rassegna sarà la narrazione ad alta voce, potente strumento di sviluppo della fantasia e dell'immaginazione dei bambini.

Anche quest'anno saranno le esperte volontarie dell'Associazione Circi - Cerchio di Libri a intrattenere i piccoli partecipanti con le loro letture coinvolgenti e qualche sorpresa.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: info.niccolini@comune.fe.it 0532 418231

La locandina dell'Albero delle storie 2025

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: