FRAZIONI - Dal 9 al 12 luglio 2025 al campo sportivo. Ass. Coletti: "Queste manifestazioni permettono di mantenere vivi i centri abitati nel forese durante il periodo estivo" A San Bartolomeo quattro serate d'estate tra musica e divertimento con la 21ma edizione di "Rock Circus"

Tanta buona musica, stand gastronomici, giochi gonfiabili per bambini e mercatini. L'estate di San Bartolomeo in Bosco si anima con "Rock Circus", appuntamento, da mercoledì 9 a sabato 12 luglio 2025, per tutta la famiglia, che giunge quest'anno alla sua 21ma edizione e che rappresenta un'iniziativa storica nel panorama di eventi culturali e sociali del territorio. La manifestazione, nata nel 2003, si svolgerà nel campo sportivo di via Moggi, a San Bartolomeo. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, è promossa dalla Pro Loco Rock Circus di San Bartolomeo, con la collaborazione dell'Asd San Bartolomeo.

"L'organizzazione di queste manifestazioni - ha dichiarato oggi in conferenza stampa l'assessore comunale alle Frazioni Cristina Coletti - permette di mantenere vivi i centri abitati nel forese durante il periodo estivo, grazie a momenti aggregativi di grande qualità che danno modo agli abitanti della città e delle zone limitrofe di spostarsi verso le nostre frazioni. Avere la forza di proporre e consolidare di anno in anno questo evento rende grande merito alla Pro Loco Rock Circus, realtà molto vivace che ha saputo creare una manifestazione di grande interesse e sempre attesissima. Tantissime famiglie potranno apprezzare nuovamente l'evento, per il quale ringrazio l'intera San Bartolomeo in Bosco che collabora per la buona riuscita della rassegna, dimostrando attaccamento alla comunità e un'elevata forza di volontà nel voler tutelare questa fondamentale occasione di socialità".

"Anche quest'anno sono felice di annunciare il ritorno di Rock Circus per la sua ventunesima edizione - ha affermato il presidente della Pro Loco Rock Circus di San Bartolomeo in Bosco, Gianni Padovani -. Una manifestazione che è diventata un punto di riferimento per la zona a sud di Ferrara e che ha un richiamo forte, che va ben oltre i residenti, visto che ogni anno abbiamo persone che si muovono anche da altre città per partecipare alle nostre serate. Quest'anno abbiamo avuto modo di realizzare un allestimento palco notevole e abbiamo organizzato appuntamenti per tutti i tipi di persone e di età. Siamo felici che si siano uniti a noi tanti ragazzi di San Bartolomeo e quelli dell'associazione "Lo specchio" che ci offriranno il loro aiuto nelle cucine e questa è una cosa che apprezziamo tanto. Ringrazio il Comune di Ferrara, la società sportiva di San Bartolomeo che ci ospiterà, l'associazione "Lo Specchio", Ferrara Tua e tutti gli sponsor per aver permesso ancora una volta la programmazione di questo evento".

Sono oltre 40 le persone che compongono lo staff di volontari, tra cui anche tanti giovani. Saranno 7, invece, le band che si alterneranno sul palco, a partire dal 9 luglio quando lo show di apertura, dopo l'esibizione della M&M Band, vedrà salire sul palco il celebre comico Duilio Pizzocchi, accompagnato dal comico e artista Mago Simon. Ricco e variegato il programma, per andare incontro il più possibile ai gusti di tutti gli spettatori.

L'accesso all'area del campo sportivo è libero, con apertura stand gastronomico - anche da asporto - e dj set a partire dalle 19.30.

Per informazioni e prenotazione tavoli contattare: Mauro (328 3096841), Riccardo (340 9310904) e Gianni (338 9958407).

Questo il PROGRAMMA completo dell'edizione 2025 di Rock Circus:

Mercoledì 9 luglio

Ore 21.00 - M&M Band

Esibizione del gruppo della Scuola Di Musica di Malalbergo diretta magistralmente dal Maestro Claudio Castellari musicista che vanta la collaborazione con diversi artisti italiani. La M&M band terrà un concerto in chiave Funk eseguendo i brani più famosi di artisti internazionali.

Ore 21.30 - Spettacolo Comico con Duilio Pizzocchi e Mago Simon

Spettacolo di Cabaret che non ha bisogno di presentazioni, Duilio Pizzocchi, ideatore del famoso Costipanzo Show ed ospite fisso a varie edizioni di Zelig coinvolgerà il pubblico con uno spettacolo divertentissimo al quale parteciperà anche il Mago Simon, comico ed artista bolognese.

Giovedi 10 luglio

Ore 21.00 - Rebel Of Mars

I rebel of Mars sono una tribute band di David Bowie e questo la dice lunga sulle capacità tecniche di questi musicisti ferraresi che riproducono al meglio i migliori successi del duca bianco.

Ore 22.30 - Maverock

Gruppo originario del veneto capitanato dalla cantante Alice che propone uno show molto dinamico ed esplosivo proponendo cover rock a 360 gradi che spaziano da AC/DC, Guns'n Roses, Bon Jovi e tante altre Rock Star.

Venerdì 11 luglio

Ore 21.00 - I Musicanti

I Musicanti - nati da un progetto che ha ottenuto un contributo economico dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara - sono un gruppo formato da ragazzi con diverse disabilità, che fanno parte dell'associazione Lo Specchio realtà ferrarese che si occupa quotidianamente di dare aiuto a ragazzi con disabilità. Una parte di questi ragazzi anche quest'anno saranno a dare il loro aiuto nelle cucine di Rock Circus.

Ore 22.00 - Carichi Sospesi And Friend's

Gruppo Ferrarese attivo dai primi anni 90. I Carichi Sospesi propongono un repertorio di brani originali cantati in italiano in chiave pop-rock hanno alle spalle tantissimi concerti ed i loro brani sono su tutte le piattaforme digitali, si esibiranno a Rock Circus con uno spettacolo denominato Carichi Sospesi and Friend's. Lo show prevede la partecipazione di Caterina Zanotti, Eleonora Paroli e Chiara Bincoletto alla voce, il Maestro Claudio Giovannini alle Tastiere. Faranno le differenza i comici Mirco ed Alex che oltre alla conduzione della serata interagiranno con lo spettacolo musicale per una serata davvero esilarante! Per questa occasione la band proporrà oltre il loro brani originali diverse cover interpretate dalle cantanti presenti.

Sabato 12 Luglio

Ore 21.00 - Waikiki Band

Band Ferrarese che propone un energico concerto in chiave Funk- Fusion. I Waikiki vi travolgeranno con un sound graffiante e grintoso come solo la musica Funk sa fare.

Ore 22.00 - Eleonora Paroli and A Night Remember

Quattordici componenti sul palco tra musicisti e ballerini! Una serata coinvolgente che scatenerà l'entusiasmo e la partecipazione del pubblico di Rock Circus per un finale col botto. Preparatevi a ballate le migliori hit della disco music e di latino americani.

LA SCHEDA

La manifestazione nata nel 2003 ha da sempre l'obbiettivo di creare un contesto di musica e spettacolo finalizzato ad un pubblico per tutte le età. Nel corso degli anni Rock Circus è diventato un appuntamento unico nel suo genere e visto il richiamo sempre più forte da parte del pubblico dal 2009 la manifestazione viene svolta e si svolge tuttora presso il Campo Sportivo di San Bartolomeo in Bosco (le prime edizioni si svolsero nel cortile delle scuole elementari). Dal gruppo di amici che hanno dato vita a questa idea l'organico attuale conta più di 40 persone, oltre all'aiuto prezioso di tantissimi giovani residenti in paese e nelle zone limitrofe che danno il loro contributo soprattutto nelle cucine, che sono gestite completamente dallo staff della Pro Loco Rock Circus e che completano unendo musica e gastronomia un contesto adatto ad ogni esigenza del pubblico. Non manca un occhio di riguardo per i più piccini con attrazioni come gonfiabili, tappeti elastici e tanto altro, va segnalata anche la presenza di diverse bancarelle di artigianato che danno ancora più risalto ad ogni edizione.

Nel corso di questi anni sono stati sul palco:

Sabrina Salerno, Gatto Panceri, Fabrizio Fontana, Paolo Migone, Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Sergio Sgrilli, Fabrizio Casalino, Paolo Cevoli, Iskra Menarini, Daniele Tedeschi, Iarin Munari, Joe Dibrutto e tantissime altre band.

