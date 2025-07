LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Interventi a Ferrara dal 14 luglio a inizio agosto 2025, con modifiche alla circolazione Piazzale San Giovanni: al via la sostituzione di tratti di pavimentazione in porfido

Prenderanno il via, lunedì 14 luglio 2025 i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione della pavimentazione stradale in porfido della rotatoria di San Giovanni.

Gli interventi riguarderanno la rimozione della pavimentazione sconnessa e la sostituzione puntuale con una nuova pavimentazione in porfido.

Per consentire l'esecuzione dei lavori sono previste modifica alla viabilità.

In particolare nella prima fase sarà chiuso al transito l'accesso a corso Porta Mare (direzione centro cittadino), eccetto per i residenti dell'area attualmente oggetto di riqualificazione (v. planimetria FASE 1a e 1b).

La seconda fase dei lavori, interesserà invece l'anello centrale della rotatoria, senza chiusura al transito e garantendo la circuitazione (v. planimetria FASE 2a); contestualmente inizieranno anche gli interventi sul braccio di via Giovanni XXIII di immissione alla rotatoria che sarà chiuso al transito (v. planimetria FASE 3). In questa specifica fase dei lavori, i veicoli che percorreranno via Giovanni XXIII, provenienti da via Borgo Punta, saranno indirizzati sulla sola direttrice di marcia di via Gramicia

Nell'ultima fase dei lavori sarà infine chiusa la sola corsia di marcia di via Giovanni XXIII, con direzione via Borgo Punta, e sarà contestualmente riaperta la corsia con direzione opposta (v. planimetria FASE 2b).

Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al termine degli interventi, programmato entro l'inizio di agosto 2025 salvo imprevisti.

L'impresa esecutrice dei lavori è la Artporfidi di Concon Francesco (Cavarzere - VE).

Immagini scaricabili: