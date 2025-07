POLITICHE SOCIOSANITARIE - Sabato 19 luglio 2025. Ass. Coletti: "Siamo orgogliosi di poter sostenere questa bella iniziativa che rappresenta al meglio lo spirito di comunità, collaborazione e solidarietà" "Giochi senza campanile": tutta la provincia di Ferrara coinvolta nelle sfide di abilità per sostenere l'associazione Giulia

Divertimento, aggregazione e solidarietà: sono gli ingredienti dei "Giochi senza campanile" della provincia di Ferrara. La manifestazione in programma sabato 19 luglio 2025 - con ritrovo alle 18 e inizio giochi dalle 19 - nel Parco del Ricordo di Poggio Renatico (in via Segadizzo 12) rientra nel ricco cartellone di iniziative a scopo benefico promosse dall'Associazione Giulia ed è giunta alla sua 4a edizione.

A sfidarsi, in una gara suddivisa in 6 giochi di abilità, che trae ispirazione dalla manifestazione internazionale "Giochi senza Frontiere" degli anni dal 1965 al 1999, saranno le squadre in rappresentanza dei Comuni di: Ferrara, Bondeno, Cento, Fiscaglia, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. L'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, oltre a patrocinare la competizione, sostiene con un contributo di 500 euro la compagine estense, capitanata da Mirko Rimessi.

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati oggi in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall'Assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti, e dal presidente di dell'Associazione Giulia Michele Grassi, con l'organizzatore e volontario di Associazione Giulia Claudio Bonora, il capitano della squadra di Ferrara Mirko Rimessi, il delegato provinciale Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen); Leonardo Ivaldi e il sindaco di Poggio Renatico e presidente della Provincia di Ferrara Daniele Garuti.

"Siamo orgogliosi di poter sostenere questa bella iniziativa - ha dichiarato l'assessore Cristina Coletti -, che rappresenta al meglio lo spirito di comunità, collaborazione e solidarietà. Ci avviciniamo a sabato con grande entusiasmo e con la certezza che sarà una giornata di grande festa, che unisce il divertimento e la gioia dello stare insieme al sostegno di cause importanti. Grazie a tutti i territori, che daranno vita ad avvincenti sfide, dimostrando di credere allo scopo solidale dell'evento, e soprattutto grazie all'Associazione Giulia, che da quasi 30 anni è una delle eccellenze del territorio per l'assistenza ai piccoli pazienti oncologici e un fondamentale supporto alle famiglie. Questo sostegno si concretizza anche attraverso le manifestazioni, come "Giochi senza campanile", che ogni anno sensibilizzano i cittadini e li avvicinano alla causa".

Nel ringraziare Comuni e sponsor che partecipano e sostengono l'iniziativa, Michele Grassi ha spiegato che "finalità della manifestazione è quella di aiutare tanti bambini in difficoltà, grazie a una raccolta fondi per i progetti di Psicologia e oncologia pediatrica e Cure palliative pediatriche realizzati dall'Associazione Giulia nei reparti dell'Ospedale Sant'Anna di Cona. Le donazioni raccolte ci permetteranno di continuare a sostenere i nostri professionisti, che sono numerosi, e finanziare nuovi progetti futuri".

"Siamo giunti al quarto anno - ha affermato Claudio Bonora - con alcuni nuovi Comuni che si sono aggiunti rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione si ispira ai 'Giochi senza frontiere' di qualche anno fa e prevede una serie di sfide a squadre, semplici e divertenti, come il percorso con il gommone, la 'corsa degli ubriachi' e la costruzione di muri di cartoni. E' un'occasione di aggregazione che vuole coinvolgere le comunità della provincia e far conoscere il più possibile i progetti dell'associazione Giulia".

"Siamo onorati - ha detto Daniele Garuti - di ospitare ancora una volta a Poggio Renatico i 'Giochi senza campanile'. Il nostro comune sarà anche per questa occasione un punto di aggregazione, con una manifestazione che coniuga finalità sociali ed etiche con il divertimento".

Alla gara potranno prendere parte squadre miste composte da un minimo di 10 persone e con almeno 3 donne. L'età non può essere inferiore ai 16 anni non compiuti (nati dal 2009 in poi). Accanto al campo di gara sarà attivo uno stand gastronomico, e l'atmosfera sarà animata da "Radio Canaglia".

Nel corso della manifestazione verrà promossa una raccolta fondi a sostegno dei progetti di "Psicologia e Oncologia Pediatrica" e "Cure Palliative Pediatriche" realizzati dall'Associazione Giulia nei reparti di pediatria dell'Ospedale Sant'Anna di Cona.

Contestualmente alla presentazione dell'iniziativa, sono stati sorteggiati i colori che identificheranno le squadre dei Comuni durante la manifestazione. Ferrara porterà il colore azzurro; Terre del Reno il bianco; Poggio Renatico il granata; Fiscaglia il verde chiaro; Bondeno il giallo; Ostellato il fucsia; Portomaggiore il verde scuro; Cento il celeste; Vigarano Mainarda l'arancione.

Per informazioni: Claudio Bonora - 3332666985 - giuliateam@associazionegiulia.com

Immagini scaricabili: