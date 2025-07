PALIO E TURISMO - Dal 17 al 20 e dal 24 al 27 luglio 2025 in via Mortara 98 a Ferrara, a cura del Rione Santo Spirito. Concerti con ingresso a offerta libera "Chiostro Live 2025": la tradizione musicale del "Night & Blues" prosegue con otto nuove serate fra tributi e cover a Santa Maria della Consolazione

Otto serate di metà luglio tra musica di qualità e buona cucina in una cornice storica unica, il Chiostro di Santa Maria della Consolazione a Ferrara. Torna anche per l'estate 2025 "Chiostro Live by Night & Blues", la rassegna musicale organizzata dal Rione Santo Spirito, con il patrocinio del Comune di Ferrara, per due week end lunghi: dal 17 al 20 e dal 24 al 27 luglio, in via Mortara 98, con cucina aperta dalle 20:00 e otto diversi concerti con ingresso a offerta libera (e inizio alle 21:30).

Il programma di questa edizione 2025 è stato presentato oggi in conferenza stampa nella residenza municipale dall'assessore al Turismo e Promozione del territorio Matteo Fornasini, assieme al presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori, al presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara Nicola Borsetti e al segretario di Avis comunale e presidente onorario del Rione Santo Spirito Gabriele Mantovani.

"Nel ribadire il sostegno dell'Amministrazione comunale al Rione Santo Spirito e a tutto il mondo del Palio, oltre che il ringraziamento a tutti i volontari che hanno permesso l'organizzazione della rassegna - ha dichiarato l'assessore Matteo Fornasini - ci tengo a sottolineare che 23 edizioni non sono scontate. Questa manifestazione ha saputo negli anni rinnovarsi e consolidarsi con un livello qualitativo apprezzato dal pubblico sia dal punto di vista artistico e musicale sia gastronomico. E a confermarlo è la grande partecipazione che ha caratterizzato tutte le edizioni, con diverse presenze turistiche. A ospitare l'evento è un luogo di grande pregio di Ferrara, il chiostro di Santa Maria della Consolazione, che viene ancor più valorizzato da queste serate musicali, ricordandoci che viviamo in una città con un grande patrimonio storico e artistico che grazie a iniziative come queste, viene ulteriormente promosso e qualificato".

"La novità introdotta nel 2024 - ha spiegato Matteo Cristofori -, ossia il nuovo nome della manifestazione, 'Chiostro Live by Night & Blues', più vicino alla tipologia di evento che stiamo proponendo negli ultimi anni, si è rivelata vincente. Il passaggio musicale verso i tributi ha avuto ragione e forza nei numeri e nella qualità musicale espressa, ma ovviamente Night & Blues è la nostra storia. Da sempre uno dei punti di forza di questa manifestazione è che si svolge in un chiostro nel centro storico della città, al quale la contrada ha dedicato tanto lavoro per valorizzarlo e renderlo conosciuto. E' la nostra sede, il nostro luogo di ritrovo e il Night & Blues ci ha dato modo di farlo conoscere sia ai cittadini sia ai turisti. L'organizzazione dell'evento è interamente basata sul volontariato - ha ricordato ancora Cristofori - e tutti gli anni c'è un grande lavoro della direzione artistica, oggi composta da Michele Zaniboni e Michele Ambrosi, con il supporto tecnico del nostro fonico di fiducia Mattia Gardenghi, per trovare novità idonee al nostro chiostro e ottenere conferme da artisti che hanno già partecipato. L'anima di questa manifestazione sta proprio in questo: riconfermare ogni anno alcune band molto amate dal pubblico ma anche avere la capacità di portare ogni volta qualcosa di nuovo, mantenendo l'ingresso alle nostre serate ad offerta libera, per poter rendere questi eventi musicali accessibili a tutti, ferraresi e turisti".

Quest'anno si esibiranno per la prima volta nel chiostro: i Bononia Sound Machine, una soul-funk band di undici elementi (sabato 19 luglio), Oasis IT, tribute band dello storico gruppo dei fratelli Gallagher, a pochi giorni dalla loro reunion (giovedì 24 luglio) ed Emilia Rock Stars con la musica di tre grandi artisti emiliani: Vasco Rossi, Ligabue e Zucchero (venerdì 25 luglio).

Altra componente di Chiostro Live by Night & Blues è la buona cucina, con un mix tra piatti tipici ferraresi e cibo più estivo, per un menù in grado di soddisfare ogni palato.

Dal presidente della contrada è giunto un ringraziamento a tutti coloro che permettono la riuscita della rassegna: i contradaioli del Rione che si occupano di tutto, dall'allestimento all'accoglienza, dalla cucina al servizio ai tavoli; i partner privati; il Comune di Ferrara e la Fondazione Palio e le associazioni che saranno ospitate ogni sera nel chiostro per parlare delle proprie attività sul territorio.

"Il numero di questa edizione, la 23a, - ha affermato Nicola Borsetti - rappresenta un traguardo importante perché conferma 'Chiostro Live by Night & Blues' come un evento consolidato sul territorio. Invito tutti a partecipare per dare una mano alla contrada nel contenimento dei costi che deve sostenere per l'offerta musicale e culinaria di alto livello, oltre che per consentire alla contrada stessa di continuare a garantire la propria funzione di presidio sociale per il quartiere, con punto di riferimento nel Chiostro di via Mortara".

Per chi desidera cenare prima dei concerti è consigliata la prenotazione da effettuare sul sito del Rione www.rionesantospirito.it o sui canali social: Facebook (Rione Santo Spirito - Ferrara) e Instagram (rionesantospirito)

Le cucine aprono alle 20:00 e i concerti (a offerta libera) iniziano alle 21:30.

Il PROGRAMMA completo di "Chiostro Live 2025 by Night & Blues", dal 17 al 20 e dal 24 al 27 luglio 2025:

- Giovedì 17 luglio: Omaggio a Lucio Battisti by Sasha Torrisi

- Venerdì 18 luglio: Queen Vision - Queen tribute band

- Sabato 19 luglio: Bononia Sound Machine - Soul funk band

- Domenica 20 luglio: Pianeta Zero - Renato Zero tribute band

- Giovedì 24 luglio: Oasis IT - Real Oasis experience

- Venerdì 25 luglio: Emilia Rock Stars - Tributo a Ligabue, Zucchero e Vasco

- Sabato 26 luglio: 60 lire - Cover anni '60 italiani

- Domenica 27 luglio: Marley's Legend - Suggestioni giamaicane con il reggae di Bob Marley

