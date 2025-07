POLITICHE SOCIO SANITARIE - Assessore Coletti: “Le associazioni parte attiva nella realizzazione di un ampio progetto di comunità per la coesione sociale e in risposta alle fragilità” Verso il nuovo Piano di Zona: il Comune di Ferrara apre un percorso partecipato rivolto agli Enti del Terzo Settore

Il Comune di Ferrara fa squadra con gli Enti del Terzo Settore per disegnare la programmazione sociale e sanitaria del prossimo anno. Prende avvio oggi, con l'apertura di una specifica procedura pubblica promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, il percorso di coprogrammazione che porterà all'approvazione - prevista in maniera definitiva entro l'autunno - del nuovo Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del Distretto Centro-Nord. Le associazioni che intendono partecipare ai lavori portando il loro contributo possono candidarsi al procedimento promosso su impulso dell'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti.

"Il Piano di Zona - spiega l'assessore Coletti - è il più importante documento strategico contenente le azioni che di anno in anno vengono promosse, in sinergia tra l'Amministrazione comunale, le Aziende Sanitarie Ferraresi e la rete di associazioni attiva sul territorio, in favore di minori e famiglie, disabili e anziani, grave emarginazione adulta e povertà. Invito gli enti del terzo settore a essere parte attiva nella realizzazione di un ampio progetto di comunità, volto a rafforzare la coesione sociale e a dare risposte concrete per affrontare le fragilità. Il coinvolgimento consentirà di unire le forze e stabilire quali sono gli ambiti di intervento prioritari, in rapporto ai bisogni che emergeranno nel corso della co-programmazione. L'obiettivo è, e rimarrà sempre, quello di ridurre le disuguaglianze e fare in modo che ogni cittadino si senta parte integrante della collettività. Questo non può prescindere dalle competenze del tessuto sociale ferrarese, che non manca mai di dimostrare il proprio valore".

L'intento è portare un miglioramento concreto della qualità della vita della popolazione, attraverso azioni mirate alle diverse fasce di età, con un approccio integrato e attento. A tal fine, la procedura si incardina su 3 macroaree di intervento, con specifici obiettivi: "Minori e famiglie"; "Anziani e persone con disabilità"; "Grave emarginazione adulta e povertà". Sui "Minori e famiglie", lo scopo è favorire il benessere e la salute tramite attività preventive nell'ottica di contrastare il disagio giovanile e familiare. Particolare attenzione è rivolta alla vulnerabilità, con iniziative che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Si punta anche al contrasto alla povertà educativa, al fine di garantire un percorso di crescita personale per bambini e adolescenti.

Sul fronte "Anziani e persone con disabilità" l'intento è migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi sociosanitari, con particolare focus sulla domiciliarità e sulla valorizzazione del ruolo del caregiver. Gli interventi che rientreranno sulla "Grave emarginazione adulta e povertà" dovranno rivolgersi in particolare alle persone a rischio di grave emarginazione, inclusi i lavoratori che vivono in stato di precarietà economica e i cittadini in condizioni di disagio abitativo.

Il percorso partecipato si realizzerà in 4 sessioni di lavoro. Le candidature potranno pervenire entro le 12:00 di lunedì 28 luglio compilando l'apposito modulo (https:/forms.gle/GzEyLzo7Ycz3Pu6S6)

Tutti i moduli e le informazioni al link: https://www.comune.ferrara.it/it/b/15001/avviso-pubblico-di-co-programmazione-fondo-sociale-locale-2025

Immagini scaricabili: