PROGETTI EUROPEI - Yoga il giovedì (luglio) e camminate con musica dal vivo il mercoledì (luglio e agosto) Benessere e musica nel verde delle Antiche Mura: grande partecipazione alle attività estive del progetto Look Up! Ferrara

Sono entrate nel vivo le attività gratuite da svolgere sulle Antiche Mura promosse dal Comune di Ferrara attraverso il progetto "Look Up!" per coinvolgere la cittadinanza, in particolare durante i lavori di riqualificazione che interesseranno l'area dei Bagni Ducali - che diventerà il Polo della Creatività di Ferrara - e il camminamento sopra le mura di via Baluardi - che diventerà un percorso in sicurezza e accessibile a tutti.

Il calendario delle iniziative è il frutto di un percorso partecipato a cui hanno collaborato tutte le realtà associative con sede nel centro Slavich e, in questa occasione, lo yoga e le camminate sono state organizzate da Uisp in collaborazione con Musijam APS, con l'obiettivo di promuovere salute, socialità e movimento all'aria aperta. Le prime settimane hanno già registrato un'ottima partecipazione da parte di cittadini di tutte le età.

"Per fare vera rigenerazione urbana è essenziale coinvolgere i cittadini - spiega il vicesindaco Balboni - la partecipazione è l'essenza del progetto LookUp. Il nuovo Polo della Creatività sarà un vero laboratorio di aggregazione cittadina, e per questo abbiamo scelto di promuovere attività anche durante i lavori, coinvolgendo da subito chi poi avrà la possibilità di animare i nuovi spazi."

E le attività continuano: ogni giovedì mattina (mese di luglio) dalle 11:00 alle 12:00, negli spazi verdi di Piazzale Slavich, si svolge "Armonia in Movimento - Note di Benessere", un'iniziativa che unisce la pratica dello yoga a musiche dal vivo con arpa e strumenti affini. Un'esperienza pensata per il benessere psicofisico, che sta coinvolgendo con entusiasmo sia giovani che anziani.

Tutti i mercoledì di luglio e agosto, invece, spazio a ginnastica dolce e camminate sulle mura, a partire dalle 8:30. L'attività è sono rivolta a tutte le fasce d'età, con la possibilità di partecipare anche insieme ai propri animali da compagnia.

Le attività, ad accesso gratuito, continueranno fino a settembre, con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani e inclusivi, all'interno di una comunità attiva e in movimento.

