FRAZIONI - Una notte di danze popolari sotto le stelle: il Fienile di Baura ospita il Balfolk Ferrara. Coletti: “Un modo innovativo per scoprire il territorio” Frazioni per tutti, evento conclusivo di “Abitare Baura”

Una serata aperta a tutti all'insegna della convivialità, del buon cibo e delle danze popolari europee. Venerdì 25 luglio 2025, nel parco del Fienile di Baura si svolgerà il quarto e ultimo appuntamento del programma "Abitare Baura" promosso dalla Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro insieme alla Pro Loco di Baura, che rientra tra le iniziative vincitrici del bando comunale Frazioni per tutti 2025 e nasce con l'intento di valorizzare le frazioni come spazi di incontro, cultura e socialità.

Ad uno dei primi appuntamenti aveva preso parte anche l' assessore comunale alle Frazioni Cristina Coletti , che aveva apprezzato la capacità di coinvolgimento degli organizzatori. "Questi appuntamenti - dice l'assessore Coletti - si sono distinti per l'ampia partecipazione per l'entusiasmo contagioso creato dal tessuto associativo di Baura. Lo spirito delle iniziative finanziate nell'ambito del bando è proprio questo: vivacizzare i territori e invocare i cittadini, attraverso attività innovative, a spostarsi per vivere le frazioni e provare sensazioni uniche. Grazie alla Pro Loco ea tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita di questo calendario di iniziative".

Il programma della serata prevede alle 20:00 un fresco apericena a buffet gratuito nel parco, immersi nel verde degli orti e degli alberi che circondano il Fienile. Un momento semplice e accogliente, pensato per ritrovarsi e gustare insieme i sapori dell'estate.

Dalle 21:30 inizieranno le danze con il coinvolgente gruppo Balfolk Ferrara, formato da quattro giovani ferraresi - Daniela, Federica, Martina e Michelle - in collaborazione con Musijam. Il progetto nasce con l'idea di creare spazi di socialità accessibili, soprattutto per le nuove generazioni, attraverso la proposta del balfolk, un genere di danza che reinterpreta in chiave contemporanea le danze tradizionali dell'Europa occidentale, in particolare francesi.

Il balfolk si balla in cerchio, in catena o in coppia, e si basa sulla condivisione e l'improvvisazione. Non è necessario avere esperienza, né essere in coppia, e durante la serata saranno insegnati i passi base per coinvolgere tutti, in un clima di spontaneità e leggerezza. L'abbigliamento consigliato è comodo e informale.

Un'occasione per vivere una sera d'estate come una volta, tra risate, movimento e nuove conoscenze, dove generazioni diverse si incontrano in un'atmosfera gioiosa, autentica e inclusiva.

L'ingresso è libero e la partecipazione è gratuita per tutte le attività, compreso l'apericena.

Per info: fienile@integrazionelavoro.org

Nella foto - scaricabile in fono alla pagina - l'assessore Coletti in visita al Fienile durante uno degli appuntamenti della rassegna

Immagini scaricabili: