BIBLIOTECA BASSANI - Via alle prenotazioni. Giovedì 28 agosto 2025 dalle 15:00 alle 22:30 la ventiduesima edizione Maratona di lettura dedicata a Italo Calvino

Sarà dedicata all'opera dello scrittore Italo Calvino la ventiduesima maratona di lettura in programma giovedì 28 agosto 2025 dalle 15:00 alle 22:30 alla Biblioteca Giorgio Bassani di Ferrara (via Grosoli 42, quartiere Barco, Ferrara).

La maratona consiste nella lettura ad alta voce per la durata di quattro o cinque minuti di un brano di un libro scelto in biblioteca, a casa o in libreria. La partecipazione è libera e senza limiti di età. Per partecipare occorre prenotarsi, comunicando autore, titolo e orario di partecipazione scelti.

Quest'anno l'appuntamento vuole celebrare i quarant'anni dalla scomparsa di Italo Calvino (1923-1985). Per questo il tema scelto è una citazione tratta da "Le città invisibili": "Il sogno più inatteso è un rebus che nasconde...".

Questo il brano integrale della raccolta di racconti di Calvino da cui è tratto il titolo dell'iniziativa:

"È delle città come dei sogni: tutto l'immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un'altra".

Gli organizzatori hanno quindi deciso di incentrare la scelta delle letture su un universo narrativo dove sogno, immaginario, memoria e visioni del futuro si trasformano in parole.

Il brano può essere scelto spaziando dalle atmosfere fiabesche delle "Fiabe italiane" ai luoghi immaginati de "Le città invisibili", dalla leggerezza delle "Lezioni americane" fino ai racconti fantastici e ai romanzi che esplorano identità, sogno e realtà. Chiuderà l'evento, alle 22:00, un intrattenimento musicale a cura della violinista Julie Sheperd, ispirato alle tematiche proposte.

Per info e iscrizioni: tel 0532 797414 - 797418 e mail info.bassani@comune.fe.it.

