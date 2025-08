FRAZIONI - Fino al 10 agosto 2025. Assessore Coletti: "Eventi che valorizzano le radici del nostro territorio, senza dimenticare innovazione e divertimento" Baura in Festa: il profumo delle tradizioni avvolge la frazione con la Sagra di San Lorenzo

Profumi di cucina ferrarese, voci festose e il suono inconfondibile dei trattori d'epoca hanno trasformato ieri la frazione di Baura in un palcoscenico a cielo aperto dove la storia si intreccia con il divertimento. La storica celebrazione in onore di San Lorenzo, tradizione consolidata da quasi tre decenni nel cuore del territorio ferrarese, ha preso il via l'1 agosto con una calorosa partecipazione non solo da parte dei cittadini di Baura: nella frazione, sono tanti i presenti da tutte le parti d'Italia, da Padova a Frosinone.

"L'antica Sagra di San Lorenzo rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra comunità - dichiara l'assessore comunale alle frazioni Cristina Coletti -. Gli organizzatori sono stati in grado di costruire un programma ricchissimo, che valorizza le nostre radici storiche senza dimenticare l'innovazione e il divertimento. La collaborazione tra Pro Loco e associazioni locali ha dato vita a qualcosa di veramente speciale che renderà questi dieci giorni indimenticabili per residenti e turisti".

Fino al 10 agosto, la comunità baurese continuerà ad accogliere visitatori per una kermesse capace di coniugare tradizione, gastronomia d'eccellenza e intrattenimento per tutte le età.

Tanti gli eventi in programma per questa edizione, dalla processione solenne che attraverserà le strade del paese il 10 agosto alle 21 con l'antica statua del Patrono e l'esibizione della Banda di Cona, ai concerti dal vivo che animeranno la frazione. E ancora: ogni serata, eccetto il 4, 5 e 6 agosto, il Chiostro Olivetano ospiterà lo stand enogastronomico con le prelibatezze della cucina ferrarese a base di pesce e carne, mentre il sagrato della chiesa accoglierà la piadineria con specialità locali.

Il Museo Olivetano aprirà le porte ai visitatori dalle 19.30, affiancato dal caratteristico mercatino creativo in piazza.

Gli amanti dei motori hanno vissuto ieri i primi momenti emozionanti con l'esposizione di trattori d'epoca e l'aratura in notturna a cura dei Trattoristi Ferraresi d'epoca, che proseguirà ancora questa sera, con anche l'elezione di Miss Trattore. Il 3 agosto spazio alla corsa podistica memorial Paolo Colombani e all'osservazione astronomica guidata con gli astrofili Columbia presso il Fienile di Baura.

Il 9 e 10 agosto sarà la volta della mostra-scambio dedicata a moto, biciclette e accessori, mentre dal 7 al 10 agosto un suggestivo autobus d'epoca messo a disposizione dall'associazione InBus Club Emilia-Romagna collegherà l'Iti Copernico - Carpeggiani di via Pontegradella a Baura dalle 20.00 alle 22.45.

Il "Baura Summer Edition" animerà le serate del 4, 5, 6 e 11 agosto con DJ set, karaoke e musica dal vivo, mentre ogni sera i giardini pubblici risuoneranno di note musicali e il parco giochi intratterrà i più piccoli con gonfiabili, trenino e numerose attrazioni.

Non mancheranno le suggestive gite in barca con la motonave Nena per ammirare il territorio da una prospettiva inedita, ma anche tornei di Briscola, calcino e tanto altro

Informazioni e prenotazioni: Paolo 331 1320555, Remo 392 153 8006, Andrea 347 295 6528.

Per il programma nel dettaglio: prolocobaura.it

