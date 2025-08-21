LAVORI PUBBLICI - Interventi da lunedì 25 agosto 2025 per circa sei mesi, con chiusura al transito Riqualificazione di piazza Gobetti a Ferrara: al via i lavori di rinnovo dei sottoservizi

Nell'ambito del progetto di riqualificazione di piazza Gobetti a Ferrara, da lunedì 25 agosto 2025 il Gruppo Hera, in accordo con l'Amministrazione comunale, avvierà un importante intervento di rinnovo dei sottoservizi. L'opera prevede la sostituzione di circa 420 metri di rete idrica e fognaria, con i relativi allacci d'utenza, ricollocati in coerenza al progetto di rigenerazione urbana prevista dal programma comunale Look UP.

L'intervento, per un investimento a carico della multiutility di circa 200mila euro, durerà circa 6 mesi e sarà articolato per fasi. Come stabilito da ordinanza del Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana, durante i lavori la piazza sarà chiusa al traffico veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza e dei residenti con possibilità di ricovero esterno alla carreggiata, compatibilmente con le esigenze di cantiere. Piazza Gobetti rimarrà comunque accessibile a pedoni e cicli condotti a mano nei percorsi pedonali non interessati dai lavori. Sarà inoltre possibile sia entrare e uscire in auto da via Vaspergolo, sia percorrere via Giovanni Amendola per raggiungere via San Romano e vicolo Mozzo Agucchie.

Già nei mesi scorsi è stata completata la sostituzione di una porzione della rete di distribuzione del gas, gestita da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera.

Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di rinnovo e potenziamento delle infrastrutture idriche a Ferrara, avviato dal Gruppo Hera insieme all'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e ridurre le dispersioni idriche. Le tempistiche potrebbero subire variazioni in caso di ritrovamento di elementi di interesse archeologico.

La messa in esercizio della nuova condotta idrica, nella fase finale dei lavori, comporterà un'interruzione programmata dell'erogazione dell'acqua per le utenze della zona. I cittadini interessati saranno preventivamente avvisati.

Si ricorda che, in caso di necessità, è sempre attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero gratuito di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Ferrara)