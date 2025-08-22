SICUREZZA - Nel pomeriggio del 21 agosto 2025 attività congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale A Ferrara una nuova operazione interforze per il controllo del territorio e la prevenzione di fenomeni di illegalità

Giovedì 21 agosto 2025, dalle 14 alle 20, le Forze di Polizia del territorio hanno svolto, a Ferrara, un nuovo servizio interforze organizzato e coordinato nei locali della nuova sede della Polizia Locale, in via Tassoni.

Le pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno concentrato la propria attenzione sulla zona del centro storico e in particolare su via Baluardi, via delle Chiodare, via Ghiara, viale Cavour, via San Romano, via C. Mayr e piazza Travaglio.

Nel corso di questa attività è stato sanzionato un assuntore di sostanze stupefacenti, per violazione all'art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Durante il servizio congiunto sono stati effettuati 4 posti di controllo che hanno permesso di identificare 64 persone, di cui 31 straniere. Tra gli identificati, ben 8, tra minori ed adulti, avevano precedenti di polizia.

Le operazioni interforze sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane.

(Comunicazione a cura della Polizia Locale Terre Estensi)

