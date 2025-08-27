FIERE E MERCATI - Da venerdì 29 agosto a sabato 13 settembre 2025 nella sede dell’associazione sportiva X Martiri A Porotto la 4.a edizione della Sagra della birra e della pizza

Porotto si prepara ad accogliere la Sagra della pizza e della birra, in programma da venerdì 29 agosto a sabato 13 settembre 2025, nel Campo Sportivo di Porotto (via B. Petrucci 85, Porotto, Ferrara). Il borgo si animerà per la quarta edizione dell'evento che unisce tradizione culinaria e convivialità. L'appuntamento - con apertura degli stand alle 19:00 - offrirà un'ampia selezione di birre e pizze artigianali, accompagnate da musica e intrattenimento.

L'iniziativa è stata presentata nella conferenza stampa che si è tenuta mercoledì 27 agosto 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara. All'incontro sono intervenuti l'assessore comunale a Fiere e Mercati Angela Travagli; Cristian Dolcetti e Marco Mantoan in rappresentanza dei volontari organizzatori dell'iniziativa.

"Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che, con grande impegno e professionalità, hanno contribuito all'organizzazione di questa manifestazione - sostiene l'assessore comunale alle Fiere e Mercati Angela Travagli -. Giunta alla sua quarta edizione consecutiva, la sagra si distingue per la sua unicità, storia e passione, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare e di rafforzare la coesione delle nostre comunità. Le Fiere e le Sagre costituiscono un patrimonio fondamentale di cultura e di identità, un rituale collettivo, essenziali per rendere i cittadini più consapevoli e partecipi del ruolo e delle responsabilità individuali per migliorare la socialità. La partecipazione attiva della cittadinanza verso obiettivi condivisi è l'unica via possibile per progredire verso una comunità più coesa, capace di costruire legami significativi e di delineare un futuro evolutivo della gente e del suo territorio. Un momento dove si incontrano passato e futuro, storia, tradizione e scambio di generazioni".

"Siamo partiti dalla domanda 'cosa possiamo fare noi per la comunità' - ha affermato Marco Mantoan - e così abbiamo pensato di dare vita ad una società sportiva con risultati non comuni per la nostra piccola realtà così periferica. Abbiamo l'ambizione non solo di formare dei calciatori ma di dare un apporto utile ai nostri ragazzi e a tutta la comunità. Quindi abbiamo messo in campo momenti aggregativi che ci aiutano a condividere l'eredità storica del nostro territorio perché non possiamo permetterci di dimenticare il perché del nostro nome, delle nostre vie dedicate alle persone che vennero coinvolte in eventi accaduti sul finire della seconda guerra mondiale. Sono in programma anche appuntamenti come la 'Cena con le bolle sotto le stelle', organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier".

"La parte organizzativa della sagra, che nelle precedenti edizioni includeva solo la pizza, quest'anno prevede anche la cucina - ha sottolineato Christian Dolcetti - con una linea vegetariana e senza glutine per andare incontro a ogni tipo di esigenza di alimentazione, ampliando la gamma della ristorazione con le varie proposte gastronomiche aperte a tutte le età. La cucina sarà operativa dalle 19 anche per andare incontro alle abitudini dei più anziani e chiuderà alle 23, con servizio di prenotazione dell'asporto. Ampia anche la scelta di birre. Venerdì 12 settembre alla fine della serata presenteremo i nostri tesserati, giocatori e giocatrici, insieme alla parte tecnica della nostra società".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - A partire da venerdì 29 agosto e fino al 13 settembre 2025 è in programma la quarta edizione della "Sagra della pizza e della birra", che si svolgerà a Porotto nella sede dell'Associazione sportiva X Martiri (via Brizio Petrucci 85, Ferrara).

La manifestazione enogastronomica, organizzata dai volontari della Polisportiva X Martiri, accenderà i fuochi venerdì 29 agosto e proseguirà con un ricco calendario di eventi storico-culturali, ludici e musicali - tutte le sere - fino a sabato 13 settembre 2025.

All'apertura di venerdì 29 agosto è prevista la narrazione, alle ore 21.00, a cura di Nico Landi, della storia dei X Martiri di Porotto, tratta dal suo libro "Una storia di Storia"; un passaggio storico importante che ha coinvolto nel corso dell'ultimo conflitto tutta la comunità di Porotto e da cui ha poi preso orgogliosamente il nome la polisportiva, oltre che la via principale della frazione.

È un passaggio di memoria che guarda indietro, alle nostre radici più profonde e dolorose, ma rivolto al futuro per dare significato e identità ai giovani che partecipano alla vita di comunità e sportiva e di cui ne fanno parte.

Altra serata di rilievo proposta dalla "Sagra" sarà mercoledì 3 settembre con la "Cena con le bolle sotto le stelle" organizzata in collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier), lo chef Luca Bottoni, Marco e Chiara sommelier AIS, solo su prenotazione, dove si potrà partecipare ad una particolare degustazione di vini (Info e prenotazione: Marco cell. 335 8060870 Chiara cell. 347 8868351).

Durante la manifestazione sarà possibile pertanto gustare pizze di ogni tipo, preparate e cucinate all'istante grazie alla collaborazione della pizzeria "Ars at Labor" di Ferrara. Per coloro che desiderano alternative alla pizza, il menù è vario e include primi piatti come cappellacci e tortellini, oltre ad hamburger, patatine, specialità tipiche ferraresi come pinzini e salumi, oltre alle immancabili opzioni vegetariane.

Naturalmente, non mancheranno numerose tipologie di birra da gustare in compagnia, e per chi non ama gli alcolici si potranno ordinare altre bevande.

La festa che i volontari della Polisportiva X Martiri di Porotto si accingono con tanto entusiasmo ad organizzare, sarà un'ottima occasione non solo per assaporare una buona pizza con birra, ma anche per partecipare a serate di musica live, di Karaoke, musical, degustazioni, torneo di burraco e divertimento assicurato grazie ad un ricco programma che allieterà tutte le serate dell'edizione 2025 e che vedrà alternarsi diverse band sul palco appositamente allestito.

Consigliata la prenotazione dei tavoli al numero 350.0208139 - Apertura degli Stand ore 19.00

Sponsor della "Sagra della pizza e della birra": Macelleria Brugnati, Café La Brasiliana e Mondo Birra.

Nell'immagine - scaricabile in fondo alla pagina - la locandina col programma della manifestazione con tutti gli eventi in programma sera per sera

Immagini scaricabili: