LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PNRR - Dalla mattinata di mercoledì 3 settembre 2025 nuove aree di cantiere e modifiche al transito Viabilità nuovo Accesso Nord Ovest di Ferrara: in via Bongiovanni inversione del senso unico per rendere più fluida la circolazione nell'area

Proseguono i lavori per la riqualificazione dell'Accesso Nord Ovest di Ferrara, in via di realizzazione a cura del Comune di Ferrara con fondi PNRR. Dalla mattinata di mercoledì 3 settembre 2025 saranno delimitate le aree di cantiere su viale Po e su via Bongiovanni all'intersezione con via Padova; al contempo sarà anche avviata la sperimentazione dell'inversione del senso unico di marcia di via Bongiovanni, mirata a rendere più fluida la circolazione nell'area.

In particolare, nel tratto di via Bongiovanni tra via Padova e via Marconi sarà istituita un'unica corsia di marcia a senso unico con direzione da via Marconi verso via Padova e con svolta obbligatoria a destra, all'intersezione con via Padova, in direzione della nuova rotatoria tra le vie Marconi e Modena.

I veicoli che provengono dal centro cittadino, percorrendo viale Po, all'intersezione con via Padova potranno prendere pertanto le sole direzioni verso il Veneto e verso via Modena.

I veicoli che provengono dal Veneto, percorrendo via Padova, potranno invece proseguire solamente in direzione della via Modena.

Infine, i veicoli che fuoriescono dal tratto a fondo chiuso di via Bongiovanni avranno l'obbligo di svolta a destra all'intersezione con via Marconi, sempre in direzione della nuova rotatoria.

In allegato la planimetria dell'area con le nuove percorrenze possibili indicate in rosso

Immagini scaricabili: