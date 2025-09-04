COMMERCIO - Da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 Nella Darsena di Ferrara sapori, profumi e colori da tutta l'Italia con lo "StreEat Food Truck Festival"

Sapori da tutta Italia e non solo saranno protagonisti per tre giornate dedicate allo street food nella Darsena di Ferrara da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025. L'appuntamento è con lo "StreEat Food Truck Festival", manifestazione itinerante che torna a Ferrara per la quinta volta, con una selezione di produttori di cibo da strada di qualità, provenienti da varie località italiane e internazionali.

L'iniziativa è stata presentata oggi nella residenza municipale di Ferrara dall'assessore al Commercio del Comune di Ferrara Francesco Carità; dal direttore creativo del Festival e titolare di Buono Food Events Federico Trotta; e dalla collaboratrice organizzativa del Festival Rebecca Mancinelli.

"Accogliamo ancora una volta - ha dichiarato l'assessore Francesco Carità - nella splendida cornice della Darsena di Ferrara una manifestazione di rilievo nazionale che porterà in città truck di ogni tipo con specialità in arrivo da diversi territori della penisola e non solo. Per l'intero week end ferraresi e turisti potranno trascorrere qualche ora in compagnia, in questo magnifico angolo della città, sempre più frequentato dopo la sua riqualificazione, assaggiando buon cibo con proposte e alternative per tutti i gusti. Speriamo che la collaborazione con lo StreEat Food Truck Festival possa continuare anche nei prossimi anni".

"Da domani - ha dichiarato Federico Trotta - torniamo con piacere nella bella location della Darsena per la quinta edizione ferrarese dello "Streeat food Truck festival". La scelta della Darsena è stata motivata sia dalla bellezza del luogo, sia dalla facilità con cui la si può raggiungere con il parcheggio ex Mof gratuito a pochi passi. Ferrara è una città viva che ben si presta a questo tipo di manifestazioni, sempre molto partecipate. Ci saranno una decina di truck di vario genere con piatti e bevande dall'Italia e dall'estero e con un'attenzione particolare per tutte le esigenze, grazie alla presenza di alternative vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio. Il tutto sarà accompagnato da musica di sottofondo".

Le cucine saranno attive venerdì dalle 18:00 all'una, sabato dalle 11:00 all'una e domenica dalle 11:00 a mezzanotte.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - StreEat® Food Truck Festival, il primo e l'originale festival con i migliori Cibi di Strada d'Italia, torna in Emilia Romagna: le cucine mobili si accenderanno alla Darsena di Ferrara da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025, come sempre ad ingresso gratuito.

StreEat ® Food Truck Festival è nato nel 2014 ed è il primo festival itinerante d'Italia dedicato al cibo di qualità su ruote, e lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Tramite un processo di cultura dal basso vuole essere fonte di diffusione di conoscenza enogastronomica, di formazione, informazione ed educazione in merito alle tematiche legate al rapporto tra cibo, salute, innovazione e artigianalità, e si conferma a tutti gli effetti come evento atto a promuovere i prodotti locali e nazionali.

Per tre giorni StreEat ® Food Truck Festival riempirà la Darsena di Ferrara di colori, odori e sapori unici provenienti da tutto il Bel Paese, oltre a ottime birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Street food provenienti da ogni dove e proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Le cucine saranno attive venerdì dalle 18:00 all'una, sabato dalle 11:00 all'una e domenica dalle 11:00 a mezzanotte.

Parteciperanno alla tappa molti food truck tra cui Awakte Cucina Messicana, Scottadito, Pucceria Pontina, La Puglia Food Truck, Ao! Street Food e Porko Iberico. La scelta gastronomica accontenterà davvero tutti, con alternative vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio.

Per info: email streeat@barleyarts.com, sito web www.streeatfoodtruckfestival.it ,Facebook: StreeatFoodTruckFestival Instagram: StreeatFoodTruckFestival.

