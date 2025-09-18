BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 20 settembre 2025 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) Alla Bassani con il gruppo di lettura ''Leggermente'' si parla del libro "Elogio dell'ignoranza e dell'errore" di Gianrico Carofiglio

Sarà dedicato al libro di Gianrico Carofiglio "Elogio dell'ignoranza e dell'errore" il nuovo incontro del Gruppo di lettura "LeggerMente", in programma sabato 20 settembre 2025 alle 10:30, alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara).

L'appuntamento, a cura di Giancarlo Moretti, è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Biasimare gli errori e stigmatizzare l'ignoranza sono considerate pratiche virtuose necessarie. Ma le cose, forse, non stanno proprio cosí. Prendendo spunto da aneddoti, dalla scienza, dallo sport, da pensatori come Machiavelli, Montaigne e Sandel, ma anche da Mike Tyson, Bruce Lee e Roger Federer, Gianrico Carofiglio ci racconta la gioia dell'ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori. Imparando, quando è possibile, a trarne profitto. Una riflessione inattesa su due parole che non godono di buona fama. Un'allegra celebrazione della nostra umanità.

Leggermente è un gruppo di lettura dedicato alle "discipline della mente", aperto a curiosi e cultori della materia.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

