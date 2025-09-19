BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 23 e giovedì 25 settembre 2025 due appuntamenti in via G. Grosoli (Barco, Ferrara) "Artemis all'uncinetto": alla Bassani le creazioni artigianali dedicate al programma spaziale internazionale

Sono tutti realizzati a mano, i moduli spaziali protagonisti della mostra "Artemis all'uncinetto" che martedì 23 settembre 2025 alle 17:30 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli, 42, Barco, Ferrara).

Il progetto, a cura di Davide Formenti, prende spunto dal programma spaziale Artemis della NASA e delle principali agenzie spaziali internazionali che ha l'obiettivo di far tornare a breve l'uomo sulla Luna.

L'inaugurazione sarà aperta da una breve introduzione per illustrare gli obiettivi scientifici e tecnologici del programma Artemis, seguita dalla presentazione del progetto espositivo, realizzato da un gruppo di appassionate del lavoro all'uncinetto della biblioteca Aldo Luppi. L'installazione propone una riproduzione artigianale e originale degli elementi principali della missione spaziale: pianeti, moduli lunari e personaggi, il tutto realizzato a mano con grande cura e fantasia.

In occasione della mostra, giovedì 25 settembre 2025 alle 17:00 si terrà il workshop creativo "Artemis all'uncinetto", per la creazione di piccoli oggetti a tema spaziale con la tecnica dell'uncinetto. Un occasione per avvicinarsi in modo originale e accessibile alla scienza e alla cultura, attraverso l'intreccio di manualità, immaginazione e divulgazione.

Il workshop è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare chiamando il numero 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: