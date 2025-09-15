Comune di Ferrara

lunedì, 15 settembre 2025.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > 'Giornata mondiale della Sicurezza dei Pazienti', a Ferrara si colora di rosso la fontana di piazza della Repubblica

Sanità, Politiche Sociali e Abitative

POLITICHE SOCIOSANITARIE - Nella serata di martedì 16 settembre 2025 l'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica

'Giornata mondiale della Sicurezza dei Pazienti', a Ferrara si colora di rosso la fontana di piazza della Repubblica

15-09-2025 / Giorno per giorno

Una nuova occasione di conoscenza. In occasione della 'Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti', le acque della fontana di Piazza della Repubblica, a pochi passi dal Castello Estense, si coloreranno di rosso nella serata tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre, giorno in cui a livello mondiale si celebra l'iniziativa.

L'illuminazione  si realizzerà su proposta dell'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, come forma di adesione della campagna promossa dalle Aziende Sanitarie Ferraresi.

La ricorrenza è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo essenziale che pazienti, famiglie e operatori sanitari svolgono, insieme, per garantire un'assistenza sicura e di qualità.

Il focus di quest'anno è rivolto in particolare all'assicurare cure sicure a neonati e bambini vulnerabili. 

Immagini scaricabili:

Fontana rossa.jpg