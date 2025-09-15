POLITICHE SOCIOSANITARIE - Nella serata di martedì 16 settembre 2025 l'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica 'Giornata mondiale della Sicurezza dei Pazienti', a Ferrara si colora di rosso la fontana di piazza della Repubblica

Una nuova occasione di conoscenza. In occasione della 'Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti', le acque della fontana di Piazza della Repubblica, a pochi passi dal Castello Estense, si coloreranno di rosso nella serata tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre, giorno in cui a livello mondiale si celebra l'iniziativa.

L'illuminazione si realizzerà su proposta dell'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, come forma di adesione della campagna promossa dalle Aziende Sanitarie Ferraresi.

La ricorrenza è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo essenziale che pazienti, famiglie e operatori sanitari svolgono, insieme, per garantire un'assistenza sicura e di qualità.

Il focus di quest'anno è rivolto in particolare all'assicurare cure sicure a neonati e bambini vulnerabili.

