POLITICHE SOCIOSANITARIE - Nella serata di martedì 16 settembre 2025 l'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica
'Giornata mondiale della Sicurezza dei Pazienti', a Ferrara si colora di rosso la fontana di piazza della Repubblica
15-09-2025 / Giorno per giorno
Una nuova occasione di conoscenza. In occasione della 'Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti', le acque della fontana di Piazza della Repubblica, a pochi passi dal Castello Estense, si coloreranno di rosso nella serata tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre, giorno in cui a livello mondiale si celebra l'iniziativa.
L'illuminazione si realizzerà su proposta dell'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, come forma di adesione della campagna promossa dalle Aziende Sanitarie Ferraresi.
La ricorrenza è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo essenziale che pazienti, famiglie e operatori sanitari svolgono, insieme, per garantire un'assistenza sicura e di qualità.
Il focus di quest'anno è rivolto in particolare all'assicurare cure sicure a neonati e bambini vulnerabili.
