FERRARA SPORT FESTIVAL - Tavola rotonda in Sala Estense, venerdì 26 settembre 2025 alle 19:00 "We are the ski champions", i sogni e i progetti che accompagnano gli atleti italiani che si stanno preparando per i Giochi di Milano Cortina 2026

Lo Sci Club Sport Tech di Ferrara, in collaborazione con FISIP, FISI Veneto, FISI Appennino Emilia Romagna, Jam Session, In2TheWithe e Marco Frilli, organizza la tavola rotonda "Aspettando Milano Cortina", nell'ambito della prima edizione del Ferrara Sport Festival, venerdì 26 settembre alle 19,00 in Sala Estense.

Un evento unico con grandi ospiti del mondo dello sci e delle discipline olimpiche e paraolimpiche: Paolo Tavian Presidente Nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali Paraolimpici, Roberto Visentin Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Regione Veneto, Pietro Zironi Consigliere della Federazione Italiana Sport Invernali Appennino Emiliano, Valerio Malfatto il fondatore dell'Academy dello Sci "Jam Session" con un'offerta didattica di elevata qualità, Barbara Milani che ha inventato la scuola di sci inclusiva "In2TheWithe" per persone con disabilità e diversi livelli di esperienza e Marco Frilli maestro della Scuola Sci Cortina nato a Ferrara. Ma non solo, sul palco interverrà anche un atleta paraolimpico: lo sciatore parmigiano Danilo Rossi, allenato da Barbara Milani, che racconterà la sua fantastica storia sportiva.

I moderatori della Tavola Rotonda "Aspettando Milano Cortina" sono Dodi Nicolussi e Corrado Magnoni giornalisti di SKY SPORT che intervisteranno gli illustri ospiti, subito dopo il saluto dell'assessore allo Sport del Comune di Ferrara Francesco Carità.

"Scopriremo con i nostri ospiti - sottolinea Andrea Migliari Vice Presidente dello SCI CLUB SPORT TECH di Ferrara - come oggi lo sport non è solo competizione ma anche inclusione abbattendo le barriere, promuovendo l'integrazione sociale ed offrendo a tutti l'opportunità di praticare attività fisica e migliorare la propria qualità di vita, inoltre - conclude Migliari - praticare lo sport è una opportunità di inserimento sociale dei giovani con e senza disabilità attraverso un loro reale e pieno coinvolgimento".

Questa tavola rotonda vuole contribuire alla candidatura di Ferrara come Città Europea dello Sport 2027, un titolo che potrebbe riconoscere la sua tradizione sportiva e l'impegno nello sviluppo di attività sportive per cittadini ed inclusione sociale. Lo Sci Club Sport Tech di Ferrara sarà rappresentato dal Vice Presidente Andrea Migliari e grande sponsor sarà l'Istituto di Istruzione superiore "Vergani Navarra" di Ferrara che offrirà a tutti gli ospiti una specialità ferrarese prodotta e confezionata dai giovani studenti.

