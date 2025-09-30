CONFERENZA STAMPA 1 - Giovedì 2 ottobre alle 10 nella sala dell'Arengo della residenza municipale
Presentazione della mostra "Il Gioco e la Scienza"
Giovedì 2 ottobre 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della mostra "Il gioco e la scienza", in programma dall'11 al 19 ottobre 2025 nella Sala "Nemesio Orsatti" in via Risorgimento 4 a Pontelagoscuro.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
Chiara Scaramagli, assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione;
Roberto Zambelli e Liliana Saiani, proprietari e curatori della mostra;
Giovanni Pecorari, presidente di Pro loco Pontelagoscuro;
Paolo Orsatti, presidente associazione culturale Ferrara Pro Art aps.