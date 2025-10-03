SICUREZZA - Denunciato un 17enne segnalato dai cittadini mentre spacciava. Ass. Coletti: "Collaborazione fondamentale per contrastare degrado e illegalità" Vede gli agenti della Polizia Locale e cerca di disfarsi di quanto aveva in tasca: il fiuto di Aaron porta al sequestro di hashish

Un minorenne egiziano denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Bologna per detenzione ai fini dello spaccio. Non conosce sosta l'attività della Polizia Locale Terre Estensi orientata alla prevenzione e al contrasto alla circolazione di sostanze stupefacenti. A cadere nella rete degli agenti, questa volta, è stato un 17enne segnalato dai cittadini che avevano notato un capannello di ragazzi intenti a fare uso di sostanze in pieno giorno.

Così, all'arrivo della chiamata, un pattuglia cinofila della Polizia Locale è stata inviata in piazzetta Cacciaguida per approfondire. E a fare le spese della spedizione è stato proprio l'adolescente, che alla vista degli agenti ha pensato bene di infilare le mani in tasca e gettare quanto nascondeva dietro di sé. Un'azione che non è passata inosservata agli operatori.

"La sicurezza dei cittadini ferraresi passa anche, e soprattutto, dalla collaborazione tra la popolazione e le forze dell'ordine - evidenzia l'assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti -. La vicenda porta nuovamente alla luce il fatto che è fondamentale segnalare qualsiasi situazione dubbia. L'illegalità prolifera dove c'è indifferenza e questa circostanza insegna che chiamare tempestivamente è decisivo e può concretamente contribuire a debellare fenomeni di spaccio e di microcriminalità. Grazie alla prontezza degli agenti che sono accorsi sul posto e ai segnalatori. Questo clima di fiducia nei confronti della Polizia Locale è fondamentale per una città che vuole continuare ad essere sicura".

La sensazione di potersi prendere gioco degli agenti è durata pochi istanti per il giovanissimo. Notato il gesto, Aaron ha portato a colpo sicuro la sua conduttrice a scoprire i due involucri gettati in mezzo all'erba. Una volta recuperati, è stato accertato che la sostanza era hashish.

Trattandosi di un minore, il soggetto è stato affidato a persone delegate ad esercitarne la potestà genitoriale.

(Comunicato a cura dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara)

