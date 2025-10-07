BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 9 ottobre 2025 alle 17:15 appuntamento per bambini dai 3 anni in viale Krasnodar 102 a Ferrara. Aperte le iscrizioni
"TeLO Racconto": alla Rodari le video-letture animate per cuori attenti di Roberto Agnelli
07-10-2025 / Giorno per giorno
Tornano alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara (viale Krasnodar 102) le "Video-letture animate per cuori attenti" a cura di Roberto Agnelli. L'appuntamento con "TeLO Racconto" rivolto a bambini dai 3 anni, è per giovedì 9 ottobre 2025 alle 17:15.
Nel corso dell'incontro, le immagini delle storie prenderanno vita attraverso la proiezione di video-animazioni, musiche ed effetti sonori. Mentre la voce narrante di Roberto Agnelli farà da connessione tra il libro, vero protagonista della scena, e le proiezioni.
La partecipazione all'incontro è gratuita su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca "Gianni Rodari" al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl.rodari@comune.fe.it
La locandina della video lettura di Roberto Agnelli alla biblioteca Rodari.
►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it
Immagini scaricabili: