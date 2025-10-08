BIBLIOTECA BASSANI - Venerdì 10 ottobre 2025 alle 21:00, spettacolo teatrale a ingresso gratuito in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara) Alla Bassani arriva il Teatro Nucleo con lo spettacolo "Memorie dal reparto n. 6"

Si intitola "Memorie dal reparto n. 6" lo spettacolo a cura del Teatro Nucleo sul tema della salute mentale, che venerdì 10 ottobre 2025 alle 21:00 sarà ospitato dalla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). Regia e drammaturgia sono di Horacio Czertok e Cora Herrendorf, in scena Daniele Giuliani.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - La Biblioteca Giorgio Bassani, in collaborazione con Teatro Nucleo, ospita lo spettacolo teatrale:Liberamente ispirato al racconto Il Reparto n. 6 di Anton Čechov, lo spettacolo è una riflessione intensa e attuale sul tema della salute mentale, a quarant'anni dalla Legge Basaglia. Un viaggio tra le mura di un manicomio, alla ricerca delle voci e delle verità cancellate, che intreccia teatro civile e poesia.

MEMORIE DAL REPARTO N. 6

Con Daniele Giuliani

Regia e drammaturgia di Horacio Czertok e Cora Herrendorf

Una produzione Teatro Nucleo e Associazione Sfumature in Atto

Con il sostegno del MiC e della Regione Emilia-Romagna

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

