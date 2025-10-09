MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 12 ottobre 2025 dalle 15:30 a San Bartolomeo in Bosco (Ferrara). Ingresso libero Al MAF il concerto della Banda di Cona

Domenica 12 ottobre 2025 dalle 15.30, ritornerà al Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco (via Imperiale 263, Ferrara) l'appuntamento con la Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Cona, diretta dal maestro Roberto Manuzzi.

Il pomeriggio culturale sarà interamente dedicato alle splendide proposte di questo sodalizio musicale di remota tradizione: si pensi che tenne il suo primo concerto nell'ormai ultracentenario anno 1863, grazie all'istituzione di una apposita società denominata "Concerto Municipale della Villa di Cona".

L'incontro sarà incentrato su un intrigante repertorio fra tradizione bandistica e nuove proposte musicali, all'insegna di una esemplare qualità musicale.

Le bande musicali, con la loro affascinante proposta musicale dal vivo, è opportuno ricordarlo, sono state per anni e anni l'unica via per la divulgazione dello sconfinato e imponente patrimonio della musica italiana da svariati versanti: civile, religioso, per cerimonie ufficiali, feste pubbliche e private, matrimoni e anche funerali.

Chiuderà l'incontro l'ormai tradizionale buffet, riservato a tutti i partecipanti, con ingresso libero e gratuito.

L'iniziativa, come sempre a ingresso libero e gratuito, è organizzata dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall'associazione omonima.

Per info: MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, 44124 San Bartolomeo in Bosco (Fe), tel. 0532 725294, e-mail info@mondoagricoloferrarese.it, sito web www.mondoagricoloferrarese.it

(Comunicaziona a cura del Maf)

