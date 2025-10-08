SPORT - Domenica 12 ottobre 2025 alle 14:00 al Campo Scuola 'G. Lenzi' di Ferrara A Ferrara l'edizione 2025 del Trofeo delle Province di Atletica Leggera U14 e U16

È stata scelta Ferrara come sede per l'edizione 2025 del "Trofeo delle Province di Atletica Leggera U14 e U16", la manifestazione sportiva che chiama a raccolta le rappresentative provinciali giovanili under 14 e under 16 di tutta l'Emilia Romagna, in programma per domenica 12 ottobre 2025 dalle 14.30 alle 18.00 al Campo Scuola 'G. Lenzi' (via Porta Catena, Ferrara). L'appuntamento di chiusura dell'attività agonistica annuale su pista della FIDAL Emilia Romagna vedrà i giovani atleti ed atlete della regione impegnati in oltre trenta competizioni tra velocità, lanci e salti.

L'iniziativa è stata presentata mercoledì 8 ottobre 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore allo Sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, il presidente di Atletica Estense Stefano Berveglieri con i responsabili del settore giovanile di Atletica Estense Cristiano Campagnoli e Roberta Bianchi e il presidente di AVIS Comunale di Ferrara Alessandro Cattabriga.

"Una manifestazione molto importante per Ferrara - ha sottolineato l'assessore comunale allo Sport Carità - perché si tratta di 320 atleti che per la prima volta disputeranno qui un evento di rilievo regionale, che mette in pista atleti che si trovano in una fase cruciale del loro sviluppo. Un traguardo per cui ringrazio l'Atletica Estense, che ha già dato prova di capacità organizzative di portata nazionale e che ci pone al centro della scena sportiva. In questo caso ci sarà sul campo una rappresentativa di tutte le società ferraresi, che indosseranno un'unica maglia con il nome di Ferrara per confrontarsi fianco a fianco con i migliori atleti delle altre province territoriali".

Come hanno fatto rilevare gli organizzatori, tra i partecipanti sportivi spiccano anche 6 atleti freschi vincitori dei Campionati Italiani Cadetti di Viareggio. Tra loro la ferrarese Alessandra Bighi, ma anche Arianna Cassani che è tesserata a Bologna ma fa gli allenamenti a Ferrara.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Arriva per la prima volta a Ferrara la manifestazione di chiusura dell'attività agonistica annuale su pista della FIDAL Emilia Romagna, una festa di giovani atleti ed atlete della nostra Regione che si sfideranno nelle oltre trenta competizioni tra velocità, lanci e salti. Il Campo Scuola Giampaolo Lenzi di via Porta Catena aspetta domenica 12 ottobre pomeriggio dalle 14.00 oltre 300 atleti delle categorie Ragazzi/e (U14) e Cadetti/e (U16) ed in particolare in questa categoria sono attesi i migliori protagonisti regionali in competizione lo scorso weekend a Viareggio ai Campionati Italiani di categoria.

Una competizione ma soprattutto una festa sportiva, un arrivederci per chi permarrà nel settore giovanile e chi per raggiunti limiti di età passerà dal 2026 a competere nelle categorie assolute, iniziando da quella allievi/e. Per miscelare ancor più l'agonismo con la festa ogni atleta dismetterà la divisa della propria società sportiva per indossare la maglia della propria provincia e la classifica finale assegnerà alla rappresentativa vincitrice il Trofeo da custodire fino all'edizione 2026.

La rappresentativa ferrarese sarà composta dai migliori giovani provenienti dalle principali società del territorio provinciale, dal Running Club Comacchio all'Atletica Copparo, Dall'Atletica Bondeno al Cus Ferrara per chiudere con A.S.D. Atletica Estense che del Trofeo delle Province edizione 2025 è anche la società organizzatrice.

La manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e conta sul fondamentale sostegno dell'Avis Comunale e Provinciale di Ferrara e Coop Alleanza 3.0 oltre un nutrito gruppo di aziende che nel 2025 oltre ad affiancare Atletica Estense nell'ormai storica organizzazione di Ferrarameeting hanno esteso il supporto a questa importante manifestazione istituzionale così da poter garantire a tutti i partecipanti un'adeguata premiazione oltre alla medaglia a ricordo della loro partecipazione.

Saranno numeri importanti quelli presenti al Giampaolo Lenzi domenica 12 Ottobre pomeriggio, gli atleti avranno al seguito una decina di tecnici per rappresentativa e per questo è stato stata individuata un'area limitrofa dove convogliare gli otto pullman che trasporteranno le squadre in Via Porta Catena e certamente tantissimi saranno i genitori ed appassionati che assisteranno alle tre ore di competizioni.

Un impegno importante, una nuova sfida per Atletica Estense che vanta un'ottima esperienza organizzativa, dai meeting su pista ai campionati federali regionali, uno "stress test" o meglio un altro importante test per le strutture e la pista dell'ormai storico Campo Scuola di Ferrara, cuore della Cittadella dello Sport.

Qualcosa su Atletica Estense

A.S.D. ATLETICA ESTENSE nasce nel 1997 ed è progressivamente cresciuta nel panorama regionale e nazionale dell'atletica leggera. Conta su un organico di oltre cento unità tra atlete ed atleti, tecnici e dirigenti. Ha ottenuto e ottiene significativi risultati di squadra e individuali in campo nazionale e nel palmares figurano Maglie Azzurre, Titoli Nazionali e piazzamenti importanti. Nel 2025 ha rappresentato il Comune di Ferrara nell'ambito del Palio dei Comuni quale anteprima al "Golden Gala Pietro Mennea" di Roma, nel settore giovanile femminile (U16) si è qualificata per la finale regionale di società e sempre in ambito femminile è stata protagonista della finale nazionale B del Campionato Italiano Assoluto di Società su Pista (Ancona - giugno). Nei Campionati Italiani Individuali su Pista Allievi (Rieti), Juniores (Grosseto) ha posizionato gli atleti qualificati entro la dodicesima posizione, così come la staffetta 4x100 impegnata nel Challange assoluto Nazionale. Per le attività ed i risultati ottenuti in un così ampio periodo, nel 2023 Atletica Estense è stata insignita dal CONI Nazionale con la Medaglia di Bronzo al Merito Sportivo. Il prossimo 1° novembre in occasione della Festa Regionale dell'Atletica Leggera riceverà la Targa al Merito per l'attività ed i risultati 2025.

Immagini scaricabili: