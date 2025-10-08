CONFERENZA STAMPA - Venerdì 10 ottobre 2025 alle 10:00 nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara
Presentazione della 2.a edizione della "Festa della Legalità Junior"
08-10-2025 / Giorno per giorno
Venerdì 10 ottobre 2025 alle 10:00 nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 2.a edizione della "Festa della Legalità Junior", dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie della città.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Cristina Coletti, assessore alla Sicurezza del Comune di Ferrara;
- Massimo Marchesiello, prefetto di Ferrara.