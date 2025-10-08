Comune di Ferrara

mercoledì, 08 ottobre 2025.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione della 2.a edizione della "Festa della Legalità Junior"

Conferenze stampa Sanità, Politiche Sociali e Abitative

CONFERENZA STAMPA - Venerdì 10 ottobre 2025 alle 10:00 nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

Presentazione della 2.a edizione della "Festa della Legalità Junior"

08-10-2025 / Giorno per giorno

Venerdì 10 ottobre 2025 alle 10:00 nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 2.a edizione della "Festa della Legalità Junior", dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie della città.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Cristina Coletti, assessore alla Sicurezza del Comune di Ferrara;

- Massimo Marchesiello, prefetto di Ferrara.