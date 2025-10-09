PUBBLICA ISTRUZIONE - Incontro dell'assessore Chiara Scaramagli con due classi quinte della scuola primaria di via Boschetto A lezione col Comune: le domande ‘in diretta’ degli alunni della scuola Bombonati

"Ma come si sceglie una persona perché diventi assessore alla Scuola?" È solo una delle tante domande che gli alunni della Scuola Primaria ‘G. Bombonati' hanno rivolto all'assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli durante l'incontro che nella mattinata di mercoledì 8 ottobre 2025 ha visto in prima linea i piccoli studenti confrontarsi per la prima volta in presa diretta con un membro della Giunta Comunale.

Due classi quinte, 46 alunni e tantissima curiosità su come funziona la pubblica amministrazione, quali sono gli organi principali e le funzioni delle persone che la compongono: uno stimolo partito dall'iniziativa delle insegnanti che hanno coinvolto i bambini nella conoscenza concreta della realtà che li circonda, a partire proprio dall'assetto comunale della nostra (e loro) città.

"Incontrare di persona i nostri piccoli cittadini è un'opportunità di grande valore - afferma l'assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili Chiara Scaramagli - perché ci permette di trasmettere che la macchina amministrativa non è un'entità astratta e distante, ma è costituita da persone in carne e ossa che lavorano per il benessere dei cittadini e mettono in campo azioni per rispondere alle loro esigenze. Si tratta di un'iniziativa che consente ai giovanissimi studenti di raggiungere una concreta consapevolezza".

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara)

