PROTEZIONE CIVILE - Per i privati domande entro il 7 novembre, per le attività entro il 5 dicembre 2025 Danni da maltempo: a disposizione nuovi contributi per gli eventi calamitosi del 2022 e 2023 nel territorio ferrarese

Nuovi contributi sono a disposizione per la copertura dei danni subiti per il maltempo, da privati e attività, in occasione degli eventi calamitosi che si sono verificati il: 17- 19 agosto 2022, 22 novembre/5 dicembre 2022, e 27 luglio 2023 nel territorio ferrarese.

In applicazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1158/2025, con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 6 Ottobre 2025, sono state infatti approvate le disposizioni operative per il riconoscimento delle ulteriori misure economiche (c.d. 2° fase) in riferimento ai tre eventi calamitosi.

E' possibile presentare domanda di contributo anche per i seguenti danni, esclusi dall'ambito applicativo delle direttive approvate per le prime misure economiche (c.d. 1° fase) con DPCD n. 166/2022 (per gli eventi del 17-19 agosto 2022), n. 33/2023 (per gli eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022) e n. 163/2023 (per gli eventi del 22-27 luglio 2023):

- alle abitazioni diverse da quelle principali (abitazioni cd. sfitte);

- alle associazioni o società senza scopo di lucro;

- relativi a ricostruzione o delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile.

I soggetti privati interessati devono presentare l'integrazione o la domanda di contributo all'Amministrazione Comunale di Ferrara, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'OCDPC n. 1158/2025 nella G.U. n. 208 del 08.09.2025, e quindi entro il termine perentorio del 7 novembre 2025, utilizzando il Modulo B.3 (in allegato).

Per danni di importo superiore a 5.000 euro è necessario allegare la perizia asseverata (con costo a proprio carico) da redigersi utilizzando il Modulo B.3.4.

La perizia è da presentarsi, comunque, anche da parte dei soggetti privati che, nella domanda di contributo presentata entro i termini di c.d. "prima fase" (24.12.2022 per gli eventi di cui all'OCDPC n. 940/2022, 05.05.2023 per gli eventi cui all'OCDPC n. 966/2023 e 31.01.2024 per gli eventi di cui all'OCDPC n. 1022/2023) hanno già esposto danni di importo complessivo superiore a 5.000 euro.

Gli esercenti di attività economiche e produttive interessate devono presentare l'integrazione o la domanda di contributo all'Amministrazione Comunale di riferimento, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto n. 188/2025, e quindi entro il termine

perentorio del 5 dicembre 2025, utilizzando il Modulo C.3 (in allegato).

Tutti i provvedimenti e i moduli sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile alla pagina https://regioneer.it/hc141m7h.

e sul sito del Comune di Ferrara alla pagina: https://www.comune.ferrara.it/it/z/2609/view/eventi-calamitosi-agosto-2022-novembre-dicembre-2022-luglio-2023-ulter?modelClass=elitedivision%5Camos%5Cnews%5Cmodels%5CNews&view=detailNews

Le domande vanno inoltrate via PEC all'indirizzo protezionecivileferrara@pec.comune.fe.it o tramite raccomandata A/R all'indirizzo Nucleo Protezione Civile - Via Marconi 37 - 44122 Ferrara;

oppure all'Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza del Municipio, 23, Ferrara - 44121

(Comunicazione a cura del Nucleo di Protezione Civile del Comune di Ferrara)

