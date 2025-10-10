FIERE E MERCATI - Domenica 12 ottobre 2025, dalle 8, in piazza Buozzi e viale Savonuzzi "La domenica Pontesana" torna ad animare la piazza di Pontelagoscuro, con le bancarelle del vintage, il mercato contadino e la mostra "Il Gioco e la Scienza"

Domenica ricca di appuntamenti il prossimo 12 ottobre 2025 a Pontelagoscuro. Dalle 8:00 alle 18:00, in piazza Buozzi e viale Savonuzzi, si terrà "La domenica Pontesana" organizzata dalla Pro Loco Pontelagoscuro APS, in collaborazione con il Comune di Ferrara - Assessorato alle Fiere/Sagre e Mercati. Ad animare la piazza ci saranno il mercato del vintage e del riuso, insieme a gazebo e punti informativi di associazioni del territorio, oltre alla mostra "Il Gioco e la Scienza" nella Sala Nemesio Orsatti. Dalle 12 "La Festa del balanzon" con pinzini e frittelle a cura della Pro loco di Casaglia.

Saranno, inoltre, presenti il mercato contadino con i produttori della Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara, per vendere e promuovere le eccellenze del territorio ferrarese e l'Avis comunale di Ferrara, per sostenere la cultura della donazione del sangue.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Pontelagoscuro APS, in collaborazione con Avis Comunale di Ferrara, e Strada dei Vini e dei Sapori, e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

"Ringrazio - dichiara l'assessore comunale con delega a Fiere e Mercati Angela Travagli - la Proloco di Pontelagoscuro per il contributo di valore umano e culturale nel dare attenzione al mercatino, luogo di socialità, e alle iniziative che lo incorniciano".

>> VIABILITA' - Per consentire lo svolgimento della manifestazione, nella giornata di domenica 12 ottobre 2025, dalle 6:00 alle 18:00, è prevista l'interruzione della circolazione in viale Savonuzzi a Pontelagoscuro nel tratto compreso tra via Milano e via Montefiorino (ammessi i veicoli partecipanti alla manifestazione).

Link utili: Pro loco Pontelagoscuro - domenica pontesana: https://www.prolocopontelagoscuro.it/domenica-pontesana

Immagini scaricabili: