Conferenze stampa Lavoro Fiere e Mercati

CONFERENZA STAMPA 2 - Lunedì 13 ottobre 2025 alle 11:30 nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara

Presentazione dell'Antica fiera di Santa Teresa 2025 a Pontelagoscuro

10-10-2025 / Giorno per giorno

Lunedì 13 ottobre 2025 alle 11:30 nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Antica fiera di Santa Teresa 2025" a Pontelagoscuro, in programma dal 16 al 21 ottobre 2025.

All'incontro con giornalisti interverranno:

- Angela Travagli, assessore alle Fiere, Sagre e Mercati del Comune di Ferrara;
- Roberto Segala, presidente del Comitato "Vivere insieme";
- Giovanni Pecorari, presidente Pro loco Pontelagoscuro;
- Luca Catter, presidente Anesv e Agis Emilia Romagana, Marche, Umbria.