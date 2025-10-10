CONFERENZA STAMPA 2 - Lunedì 13 ottobre 2025 alle 11:30 nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara
Presentazione dell'Antica fiera di Santa Teresa 2025 a Pontelagoscuro
10-10-2025 / Giorno per giorno
Lunedì 13 ottobre 2025 alle 11:30 nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Antica fiera di Santa Teresa 2025" a Pontelagoscuro, in programma dal 16 al 21 ottobre 2025.
All'incontro con giornalisti interverranno:
- Angela Travagli, assessore alle Fiere, Sagre e Mercati del Comune di Ferrara;
- Roberto Segala, presidente del Comitato "Vivere insieme";
- Giovanni Pecorari, presidente Pro loco Pontelagoscuro;
- Luca Catter, presidente Anesv e Agis Emilia Romagana, Marche, Umbria.