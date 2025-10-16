BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Dal 18 ottobre al 20 novembre 2025, in via Romiti 13 (Ferrara), negli orari di apertura al pubblico "Monumenti Aperti 2025": a Casa Niccolini in mostra le creazioni degli studenti delle scuole primarie per il progetto "Lo sguardo che crea"

Sarà la biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara), a ospitare la mostra sul progetto didattico "Lo sguardo che crea" a cui hanno preso parte gli alunni delle scuole primarie di Ferrara, nell'ambito della manifestazione Monumenti Aperti 2025. In esposizione le scatole artistiche ispirate ai monumenti ferraresi, realizzate dalle classi seconde e terze della scuola primaria, con la consulenza creativa di Silvia Meneghini.

La mostra sarà visitabile nei giorni di Monumenti Aperti 2025 (sabato 18 e domenica 19 ottobre) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 e successivamente in orari di apertura al pubblico di Casa Niccolini fino a giovedì 20 novembre 2025, giornata conclusiva della mostra in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'ingresso è libero e gratuito.

Monumenti Aperti è organizzato da Ferrara Off, in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte e Comune di Ferrara, con il coordinamento di Imago Mundi OdV e il sostegno di: Regione Emilia Romagna, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero della Cultura e Provincia di Ferrara.

Link utile: https://monumentiaperti.com/it/edizioni/2025/comuni/ferrara/

Immagini scaricabili: