LAVORO E AGRICOLTURA - Venerdì 17 ottobre 2025 a Palazzo Roverella 4.a edizione del Food & Sience Festival "Campi di futuro - Le scelte di oggi per l'agricoltura di domani", momento di confronto e approfondimento lanciato da Confagricoltura

Ferrara, 14 ottobre 2025 - Quale sarà il futuro delle politiche europee nel nostro settore? Come strutturare una formazione moderna, adatta alle necessità delle imprese? Quali opportunità dalle agro energie per le imprese e i territori? Le risposte a questi quesiti rappresenteranno il fulcro sui cui si concentrerà la quarta edizione di Food & Science Festival - Lab Ferrara, lo spin off dell'edizione nazionale del Food & Science Festival in programma ogni anno a Mantova e prossimo alla decima tappa.

Sarà Palazzo Roverella, in corso Giovecca 47, venerdì 17 ottobre, dalle 10,00 ad ospitare stavolta l'iniziativa promossa a livello locale, ma con valenza nazionale, da Confagricoltura Ferrara e da Anga- Giovani di Confagricoltura Ferrara col patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e del Comune di Ferrara, per un format disegnato nel suo complesso da Frame-Divagazioni Scientifiche di Torino.

Per illustrare i contenuti dell'appuntamento martedì 14 ottobre 2025 in residenza municipale si è svolta una conferenza stampa che ha visto gli interventi dell'assessore comunale alle Politiche del Lavoro, Fiere e Mercati Angela Travagli, insieme a Francesco Manca e Stefania Agarossi, rispettivamente presidente provinciale e membro della Giunta esecutiva di Confagricoltura Ferrara.

"L'agricoltura è un settore strategico per lo sviluppo sostenibile, economico e sociale del nostro territorio - ha affermato Angela Travagli, assessore comunale alle Politiche del Lavoro -. Con ‘Campi di futuro' ribadiamo quanto sia fondamentale compiere oggi scelte lungimiranti, capaci di coniugare innovazione, tutela ambientale e competitività. Come istituzioni, abbiamo il dovere di accompagnare il cambiamento, sostenere le imprese agricole e investire in conoscenza e ricerca: solo così costruiremo un'agricoltura all'altezza delle sfide globali, vicina ai cittadini e alle nuove generazioni. Un grazie a Confagricoltura per aver organizzato per il quarto anno il Festival Food&Science nella città di Ferrara trasformandola in un laboratorio di sperimentazione".

"Prosegue l'appuntamento con il Food & Science Festival, nella modalità Lab, anche nel 2025, il percorso di divulgazione, approfondimento e dialogo con la città iniziato sette anni fa, una casa comune in cui s'incontrano impresa, scienza, politica e cittadinanza - ha spiegato Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara - e una giornata per dibattere di molti dei nodi fondamentali dell'agricoltura odierna: politiche europee, lavoro e formazione, agroenergie e fake news, sono i temi che animeranno l'incontro". E se nella mattinata del 17 ottobre l'argomento principale riguarderà lo sviluppo dell'agricoltura alla luce delle future politiche comunitarie di fronte alla presenza di cinque europarlamentari di svariati gruppi politici (Stefano Bonaccini, Carlo Fidanza, Salvatore De Meo, Dario Nardella in collegamento da remoto e Raffaele Stancanelli) riuniti per una tavola rotonda che sarà aperta con l'intervento di Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura e del Copa, l'associazione che accorpa oltre venti milioni di agricoltori del continente europeo, non meno interessante sarà la sessione pomeridiana come ha annunciato lo stesso presidente: "Daremo spazio a due temi cruciali per lo sviluppo dei nostri territori: da un lato, come immaginare percorsi di formazione scolastica e universitaria vicini alla realtà delle aziende agricole in un mondo che cambia sempre più velocemente, dall'altro quali opportunità possono offrire le agro energie, sfatando molti falsi miti in voga oggigiorno".

Stefania Agarossi, membro di Giunta esecutiva di Confagricoltura Ferrara ha confermato che il Food & Science Festival - Lab Ferrara presenterà "una giornata di confronto sulle sfide e sulle prospettive dell'agricoltura europea, tra innovazione tecnologica ed energie rinnovabili; un appuntamento che riunirà istituzioni, esperti, accademici e operatori del settore per delineare il futuro del comparto agricolo, uno dei pilastri del nostro territorio e della nostra economia. Sostenibilità, tutela ambientale, sicurezza alimentare e sviluppo economico e sociale saranno le nostre ‘bandiere'. In un appuntamento aperto a tutti, per conoscerci e conoscersi, per confrontarsi e responsabilizzarci sulle scelte. per il futuro di tutti".

IL PROGRAMMA DEL 17 OTTOBRE 2025 - Quarta edizione del Food & Science Festival - Lab Ferrara - Venerdì 17 ottobre 2025 - Palazzo Roverella, corso della Giovecca, 47 a Ferrara. (Ingresso libero)

"Campi di Futuro-Le scelte di oggi per l'agricoltura di domani", il titolo assegnato ad un convegno strutturato su tre moduli: "Le politiche agricole comunitarie dopo il 2027: quali strategie per un'agricoltura europea competitiva? (ore 10,30); "Dal Trattore al Drone: come cambiano lavoro e formazione in agricoltura" (ore 15,15); "Biometano e Agrivoltaico: le nuove frontiere energetiche dell'agricoltura?" (ore 16,30). Il sipario si alzerà alle 10,00, dapprima il messaggio di benvenuto di Matteo Fornasini, assessore all'agricoltura, al turismo e al bilancio del Comune di Ferrara; a seguire quello di Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna; e poco dopo quello di Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore Vergani-Navarra che rappresenta il polo scolastico ferrarese dell'agroalimentare; la voce della Prefettura, invece, giungerà dal vice-prefetto Rosanna Gamarra.

Sarà Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara, l'organizzazione sindacale delle imprese agricole, a porre le basi del confronto e del dibattito, proponendo i primi spunti di riflessione e puntando a raccogliere anche alcuni orientamenti di lavoro a chiusura della giornata.

Il primo panel sarà introdotto da Roberto Fanfani, già docente di Politica economica e agroalimentare presso l'Università di Bologna, e da Camillo Zaccarini Bonelli, direttore dell'area Supporto Piano Strategico dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Agroalimentare (Ismea), l'occasione per promuovere una tavola rotonda aperta con l'intervento di Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura e del Copa, l'associazione che accorpa oltre venti milioni di agricoltori del continente europeo: l'animeranno, cinque europarlamentari appartenenti a vari gruppi politici: Stefano Bonaccini, Carlo Fidanza, Salvatore De Meo, Dario Nardella e Raffaele Stancanelli. Dopo il break, l'approdo al secondo modulo, quello che definirà meglio il rapporto tra scuola e formazione da una parte, e mercato del lavoro in agricoltura dall'altra, un binomio da ricomporre alla luce delle nuove applicazioni tecnologiche nel settore primario. Ne parlerà, Claudia Guidi, presidente di Anga-Giovani di Confagricoltura Emilia Romagna nonché vice presidente dell'unione provinciale; le sue sollecitazioni saranno raccolte da Alberto Grandi e Stefano Giatti, docenti dell'Istituto Vergani-Navarra accompagnati dalle considerazioni di Marco Vieri, professore di Ingegneria agraria presso l'Università di Firenze, e di Fabio Bartolini, docente di Economia agraria presso l'Università di Ferrara. Il secondo modulo sarà preceduto alle 15 dal Premio Innovazione e scuola Confagricoltura Ferrara (prima edizione) che prevede il finanziamento di un corso per utilizzo di droni in agricoltura all'Istituto Vergani Navarra.

Terza e ultima parte, invece, riservata al settore energetico, di cui l'agricoltura rappresenterà sempre più una risorsa, tra biometano e agrivoltaico, come cercherà di definire operativamente, Nicola Gherardi Ravalli Modoni, componente della Giunta nazionale di Confagricoltura, sulla base anche di alcune sue esperienze associative e professionali. Esperienze portate anche da: Tommaso Honorati, numero uno di Bio.Methane.Hub, un contenitore di professionalità a servizio del settore primario, soprattutto nell'ambito della produzione dell'energia verde; Giovanni Giambi, direttore generale di Agrisfera, una cooperativa agricola di grande portata operativa nel Ravennate e in parte anche nel Ferrarese, esempio virtuoso di messa a punto di rinnovate modalità gestionali; Emanuele Fontana, in rappresentanza dell'Istituto bancario Crédit Agricole, che aprirà il varco verso le ultime novità in campo creditizio. Sarà Stefano Amaducci, infine, professore ordinario presso il Dipartimento di Produzioni vegetali sostenibili all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Agraria a Piacenza, a suggellare la giornata in virtù di una esperienza di ricercatore assai attivo da anni nel comparto agrivoltaico grazie a rilevanti progetti finanziati da enti e gruppi di rilevanza nazionale. L'iniziativa viene promossa a livello locale, ma con valenza nazionale, da Confagricoltura Ferrara e da Anga- Giovani di Confagricoltura Ferrara col patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e del Comune di Ferrara, per un format disegnato nel suo complesso da Frame-Divagazioni Scientifiche di Torino.

