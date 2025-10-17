3.a COMMISSIONE CONSILIARE - Lunedì 20 ottobre 2025 alle 15:00 nella sala del Consiglio comunale e sul web
Esame di delibere di edilizia
17-10-2025 / Giorno per giorno
La 3.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara - presieduta dal consigliere Stefano Perelli - si riunirà lunedì 20 ottobre 2025 alle 15:00 nella sala del Consiglio comunale della residenza municipale e con diretta online.
All'esame del gruppo di lavoro, con relatore l'assessore a Urbanistica, Edilizia, Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman, saranno le seguenti proposte di delibera:
- Ricognizione della disciplina del mutamento di destinazione d'uso negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge regionale n. 15/2013 (PDLC 132/2025);
- Autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga per pubblica utilità alle norme del Rue vigente richiesta in data 28/02/2025 - pg. 38511/2025 - cp 779/2025 dal signor Osman Laci legale rappresentante della ditta Systemposa srl per intervento di completamento lavori di cui al pdc pg 45507/2007 pr 2528/2007 - del 24/05/2007 in via pasetta n. 41 (PDLC 139/2025).
Per info sulle attività delle commissioni consiliari: www.comune.fe.it/it/b/11822/agenda-delle-commissioni-consiliari.
Sulla piattaforma https://ferrara.consiglicloud.it è possibile seguire in diretta le sedute delle commissioni.