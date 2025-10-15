CONFERENZA STAMPA 2 - Venerdì 17 ottobre 2025 alle 11:00 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara Presentazione dell’opera “La Lotta d'Ercole con Acheloo” di Agostino Steffani del Conservatorio di Ferrara

Venerdì 17 ottobre 2025 alle 11:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'opera (divertimento drammatico) "La Lotta d'Ercole con Acheloo"di Agostino Steffani, produzione del Conservatorio di Ferrara realizzata con il patrocinio del Comune di Ferrara, in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara e l'Accademia Teatro alla Scala di Milano, e con il partenariato dei Conservatori italiani coordinati dal Conservatorio di Castelfranco Veneto, capofila del Progetto PNRR AFAM Internazionalizzazione "MTNT - Music Theatre & New Technologies Toward a New Paradigm in Opera Studies and Performance". Lo spettacolo è programmato nei giorni 24 (anteprima), 25 e 26 ottobre p.v. presso l'ex Teatro Verdi di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara;

- Annamaria Maggese, direttrice del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;

- Marina De Liso, docente di canto barocco del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara e referente scientifico del progetto di produzione presentato

- Rappresentanti del team artistico dell'opera multimediale tra cui il regista e drammaturgo Danilo Rubeca,la visual project director Sara Caliumi.